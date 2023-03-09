Как украинцам записаться к врачу в Германии: подробная инструкция

Украинские беженцы в Германии сталкиваются со сложностями в системе здравоохранения. Но получить необходимые медицинские услуги можно, воспользовавшись приложением Doctolib.

О том, как записаться к врачу в Германии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу немецко-украинской благотворительной ассоциации "Ukrainian Future".

Как пользоваться приложением для записи к врачу

Волонтеры проекта создали пошаговую инструкцию, как записаться к нужному специалисту через приложение Doctolib, которое нужно загрузить на телефон. В приложении украинцам советуют выбрать немецкий язык.

Далее следует действовать в такой последовательности: сначала нажать "Suchen" ("Поиск"). Далее есть вариант найти врача по имени, специальности или теме. Если требуется лор, нужно нажать HNO.

"После выбора врача можно выбрать район, где ищете термин. Скорее всего, район не имеет значения, поэтому мы просто выбираем свой город. Например, Гамбург", – подсказывают волонтеры.

По результатам поиска может выдать десятки вариантов получить термин. Некоторые – уже через несколько дней от текущей даты.

"Далее – жмем "Termin online Buchen". Скорее всего, у вас государственная страховка, поэтому выбираем первый вариант. Далее выбираем причину, почему нуждаемся в термине. Выбирайте наиболее подходящий вариант. Хотя фактически это не имеет такого большого значения, скорее всего, придется уточнять на месте ваши жалобы. Notfall – это неотложная проблема, срочный случай", – объясняют в ассоциации.

Sprechstunde – консультационный разговор;

– консультационный разговор; Hyposensibilisierung (SIT) – аллерген-специфическая иммунотерапия;

– аллерген-специфическая иммунотерапия; Erstuntersuchung Neupatient: in – первичный осмотр новых пациентов.

Далее следует выбрать время термина. Пользователи сразу сообщают о правилах:

прийти раньше времени;

взять карту медицинского страхования;

находиться в помещении только в маске FFP-2.

С ними следует согласиться и перейти дальше. После этого нужно войти в систему или зарегистрироваться. После ввода номера телефона приходит подтверждение с кодом – регистрация успешна. Если при регистрации термин становится недоступным, можно выбрать другое время приема.

Чтобы отменить термин (чаще всего, за 48 часов до приема) – нужно нажать на Termin absagen.

Фото: Скриншоты записи в приложении Doctolib (ukrainianfuture.org)

Куда можно обращаться без направления в Германии

Для того чтобы попасть на прием к некоторым врачам, нужно получить направление от семейного врача. В Германии это называется Hausarztpraxis. Нужно иметь направление от вашего врача или от врача ребенка.

Без направления можно обращаться к следующим врачам:

Гинеколог (Frauenarzt);

Стоматолог;

Психолог;

Ортопед;

Дерматолог (внимательно проверять, принимает ли он с социальным страхованием).

"Мы можем выбрать, на каком языке должен говорить врач, в фильтрах. Вообще, обычно это английский и немецкий. Даже малейших знаний вам хватит, чтобы объяснить, что вас беспокоит. Кроме этого, можно выбрать русский или украинский. Например, ищем семейного врача, русскоязычного. Нажимаем Weiter Filter. В пункте Gesprochene Sprachen жмем Mehr anzeigen и выбираем Russisch" , – рассказывают беженцам.

Также есть возможность провести онлайн-прием, если вопрос не нуждается в личном присутствии. Это называется Videosprechstunde.

"Если у вас неотложный случай, вы имеете право пойти к врачу без записи, или обратиться в Notfall Krankenhaus. Вас обязаны принять. Одной из легальных причин обратиться к врачу без записи являются жалобы на боль. Скорее всего, вам придется подождать приема, но вам помогут", – обращают внимание в ассоциации.

Напомним, мы писали, за какое поведение в Германии штрафуют на рекордные суммы.