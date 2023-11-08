Як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії: поради

Українські біженці у Чехії нерідко стикаються із потребою у медичній допомозі, але відвідування лікаря стає проблемою. Українці скаржаться на час очікування прийому та вимогами мати направлення.
Як потрапити до лікаря у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Українці в соцмережах нерідко скаржаться на чеську медичну систему. Декому не вдається знайти сімейного лікаря чи педіатра. На прийом спеціаліста доводиться чекати довгий час, інколи місяці. А до спеціалістів, які приймають без направлення, в українців його вимагають. Перешкодою стає і незнання чеської мови, коли важко пояснити лікарю свої симптоми та зрозуміти його рекомендації.
Якщо складно знайти лікаря, варто скористатися порадами видання:
У Чехії є перелік лікарів, до яких можна звертатися напряму без направлення:
До спеціалістів найкраще звертатися поблизу місця проживання, проте можна обрати будь-який медичний заклад. Якщо лікар працює в іншому районі, варто уточнити, чи приймають там пацієнтів з інших районів чи міст.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Йдеться про скорочення терміну безкоштовного проживання.
Також ми писали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Крім Регіонального центру допомоги Україні можна звернутися до неурядових організацій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.