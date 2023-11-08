Як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії: поради

Українські біженці у Чехії нерідко стикаються із потребою у медичній допомозі, але відвідування лікаря стає проблемою. Українці скаржаться на час очікування прийому та вимогами мати направлення.

Як потрапити до лікаря у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Де можна шукати лікаря у Чехії

Українці в соцмережах нерідко скаржаться на чеську медичну систему. Декому не вдається знайти сімейного лікаря чи педіатра. На прийом спеціаліста доводиться чекати довгий час, інколи місяці. А до спеціалістів, які приймають без направлення, в українців його вимагають. Перешкодою стає і незнання чеської мови, коли важко пояснити лікарю свої симптоми та зрозуміти його рекомендації.

Якщо складно знайти лікаря, варто скористатися порадами видання:

Znamý lekař – на цьому популярному ресурсі можна шукати лікарів різних спеціальностей поблизу до свого місця проживання. У профілях лікарів вказані умови їхньої роботи та відгуки пацієнтів.

Чеський сайт uLékaře.cz має українську версію. Там можна отримати безкоштовну консультацію та записатися до лікаря по всій країні.

У страховій компанії, наприклад, VZP, можуть надати список лікарів, що набирають пацієнтів. Якщо біженцям відмовлять, треба знову звернутися у VZP, там допоможуть вирішити ситуацію.

Поліклініка прив'язана до місця проживання, куди можуть звернутися мешканці. Зазвичай лікарні мають сайт. Там завжди можна знайти контакти спеціалістів, написати або зателефонувати, щоб записатися на консультацію.

Сторінки міста чи району у соцмережах публікують інформацію, якщо звільняються місця або відкривають новий кабінет сімейного лікаря.

До яких спецалістів не потрібне направлення

У Чехії є перелік лікарів, до яких можна звертатися напряму без направлення:

стоматолог;

гінеколог;

дерматолог;

ЛОР;

кардіолог;

невролог;

офтальмолог;

хірург.

До спеціалістів найкраще звертатися поблизу місця проживання, проте можна обрати будь-який медичний заклад. Якщо лікар працює в іншому районі, варто уточнити, чи приймають там пацієнтів з інших районів чи міст.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Йдеться про скорочення терміну безкоштовного проживання.

Також ми писали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Крім Регіонального центру допомоги Україні можна звернутися до неурядових організацій.

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