Как украинским беженцам попасть к врачам в Чехии: советы

Украинские беженцы в Чехии часто сталкиваются с потребностью в медицинской помощи, но посещение врача становится проблемой. Украинцы жалуются на время ожидания приема и требования иметь направление.
Как попасть к врачу в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Украинцы в соцсетях нередко жалуются на чешскую медицинскую систему. Некоторым не удается найти семейного врача или педиатра. Прием специалиста приходится ждать долгое время, иногда месяцы. А к специалистам, которые принимают без направления, у украинцев его требуют. Препятствием становится и незнание чешского языка, когда трудно объяснить врачу свои симптомы и понять его рекомендации.
Если сложно найти врача, следует воспользоваться советами издания:
В Чехии есть список врачей, к которым можно обращаться напрямую без направления:
К специалистам лучше обращаться вблизи места жительства, однако можно выбрать любое медицинское учреждение. Если врач работает в другом районе, следует уточнить, принимают ли там пациентов из других районов или городов.
Напомним, мы писали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Речь идет о сокращении срока бесплатного проживания.
Также мы писали, куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии. Кроме Регионального центра помощи Украине можно обратиться в неправительственные организации.
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