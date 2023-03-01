Як українські біженці облаштувались у ЄС за рік: масштабне опитування

Українські біженці здобули широку підтримку по всій Європі. Але більшість стикається з проблемами в освіті, пошуку роботи та зведенням кінців з кінцями.
Про це говориться у масштабному опитуванні, в якому взяли участь 14,5 тисячі біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Агентство ЄС з основних прав (FRA).
Швидка активація Директиви ЄС про тимчасовий захист дозволили людям, які рятуються від конфлікту, швидко влаштуватися, працювати, подорожувати та отримувати доступ до послуг по всій Європі.
У звіті FRA "Fleeing Ukraine" зібрано відповіді приблизно 14 500 осіб, які втекли від війни та оселилися в ЄС.
Виявилося, що третина біженців почувається частиною суспільства приймаючої країни, але також кожен третій хотів би повернутися до України.
Опитування показує, які практичні проблеми залишаються в українців за кордоном:
"Дуже важко перебувати в країні, де ти не розумієш і не говориш мовою. Це дуже велика проблема у вирішенні багатьох питань", – сказала одна українка у Німеччині.
Опитування проводили у 10 країнах ЄС: Польщі, Німеччині, Чехії, Естонії, Болгарії Угорщини, Італії, Румунії, Словаччини та Іспанії.
Нагадаємо, ми писали, з якими складностями стикаються українці в Румунії.
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