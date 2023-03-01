Как украинские беженцы обустроились в ЕС за год: масштабный опрос

Украинские беженцы получили широкую поддержку по всей Европе. Но большинство сталкивается с проблемами в образовании, поиске работы и сведении концов с концами.
Об этом говорится в масштабном опросе, в котором приняли участие 14,5 тысяч беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Агентство ЕС по основным правам (FRA).
Быстрая активация Директивы ЕС о временной защите позволила людям, спасающимся от конфликта, быстро обосноваться, работать, путешествовать и получать доступ к услугам по всей Европе.
В отчете FRA "Fleeing Ukraine" собраны ответы примерно 14 500 человек, бежавших от войны и поселившихся в ЕС.
Оказалось, что треть беженцев чувствуют себя частью общества принимающей страны, но также каждый третий хотел бы вернуться в Украину.
Опрос показывает, какие практические трудности остаются у украинцев за границей:
"Очень тяжело находиться в стране, где ты не понимаешь и не говоришь на языке. Это очень большая проблема в решении многих вопросов", – сказала одна украинка в Германии.
Опрос проводили в 10 странах ЕС: Польше, Германии, Чехии, Эстонии, Болгарии Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Испании.
Напомним, мы писали, с какими сложностями сталкиваются украинцы в Румынии.
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