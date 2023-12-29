Як святкують Новий рік у Чехії: цікаві звичаї і традиційні страви

Новий рік у Чехії святкують гучно і часто великими компаніями. Свято має багато звичаїв та традицій, яких дотримуються у чеських сім'ях.

Як святкують початок нового року в цій країні та які страви можна побачити на столі, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Як у Чехії готуються до Нового року

31 грудня у Чехії відзначають день Святого Сильвестра. Тому Новий рік часто називають "Сильвестр". Це свято не стільки сімейне, скільки для друзів. Якщо старші люди збираються у новорічну ніч вдома із сім'єю, то молодь часто обирає зустріти Новий рік у компанії однолітків.

Чехи, які залишаються 31 грудня вдома, присвячують час прибиранню. Такі народні традиції. Треба винести все сміття, замінити постіль, витерти пил, сховати випраний одяг. Ці справи не можна переносити у наступний рік.

Раніше на допомогу господиням приходили жінки, яких називали "підміталки". Вони обмазували печі і дбали, щоб у наступному році у них добре горів вогонь. Тому цей день ще називали "бабусин день".

Перед Новим роком чехи миряться з тими, з ким посварилися та намагаються віддати борги. 31 січня слід проявляти доброзичливість та мати гарний настрій.

Якщо на святкову вечерю запрошені гості, першою в дім має увійти молода і здорова людина. За повір'ям, молоді приносять щастя, а старі – сварки.

Лягаючи спати у новорічну ніч, перед сном слід думати про приємні речі. Чехи вірять, що так загадані бажання здійсняться.

1 січня категорично забороняється робити будь-яке прибирання, хіба що прибирати тарілки зі столу. Підмітати і виносити сміття означає вимести удачу з дому. Випрана білизна на мотузці, яку залишили з минулого року – до нещастя для себе та близьких.

У новорічну ніч багато чехів виходять на вулиці, запускають феєрверки, танцюють, веселяться і загадують бажання із настанням нового року.

Фото: Новорічна атмосфера у Празі (pixabay.com)

В перший день року січня чехи одягають новий та святковий одяг та вирушають на прогулянку – до міста чи лісу. У цей день не витрачають великих сум – у гаманці має залишитися чимало грошей. Так буде і упродовж всього року.

1 січня чехи не позичають нікому грошей і нічого не виносять з дому. Це означатиме, що увесь рік чогось бракуватиме.

Які страви можна побачити на новорічному столі у Чехії

Чеські новорічні традиції багато у чому подібні до українських – застілля, шампанське, ялинка. Але традиційні страви відрізняються.

Наприклад, салатів, які упродовж десятиліть традиційно готують в Україні – олів'є, "оселедець під шубою" – на чеських столах не буде. Але різноманітні бутерброди ("хлебічки") чехи роблять.

Із напоїв на чеському новорічному столі можна побачити сухе ігристе вино та солодкий яєчний лікер. Оригінальний яєчний лікер виробляє нідерландська фірма Verpoorten із1876 року. Але він настільки популярний у Чехії, що його випускають і чеські компанії та навіть фермери.

Однією із національних чеських страв є суп із сочевиці "чочкова полевка". Форма сочевиці нагадує монети, тому страва символізує достаток у новому році. Також чехи їдять страви зі свинини, бо порося приносить удачу. Тому на столі можна побачити ковбаси, сосиски, копченості.

Фото: Новорічне застілля (freepik.com)

Традиційно на новорічний стіл у чеських домах ставлять рагу з хроном і яблуками. Можуть спекти пиріг з горошиною – кому вона попадеться, матиме удачу.

Дехто з чехів вірить, що на новий рік не варто їсти птицю – курку чи качку, бо вони нібито символізують невезіння. Від рибної страви удача "попливе", а від кролятини – "втече". Але у багатьох домах все-таки на столі стоїть короп чи курячі відбивні.

Нагадаємо, ми писали, як відзначають Новий рік у Польщі. У польських домах на новорічний стіл ставлять 12 страв.

Також ми розповідали, які гуляння влаштовують німці на Новий рік, що готують до святкового столу та які подарунки дарують. Святкування із галасом та веселощами є традицією, яка пов'язана зі середньовічними повір'ями про вигнання злих духів.