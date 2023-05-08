ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виплати та житло. У ще одній країні ЄС продовжать підтримку українців

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 12:15
Виплати та житло. У ще одній країні ЄС продовжать підтримку українців Фото: Підтримка України у столиці Латвії, Рига (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Латвії готуються продовжити термін підтримки українців до кінця 2023 року. Йдеться про початкову допомогу, а також про компенсації за розселення біженців.

Поки що державна підтримка біженців з України діє до 30 червня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на delfi.lv.

На розгляд Сейму внесли поправки до закону щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року. Нинішня програма допомоги діє до 30 червня.

Оскільки бойові дії в Україні продовжуються, а громадські організації наполягають на необхідності продовжити підтримку українцям, у законопроекті пропонується продовжити вже чинні заходи підтримки – забезпеченням проживання та харчування мешканців України у Латвії до 31 грудня.

Виплати та житло. У ще одній країні ЄС продовжать підтримку українцівФото: Будівля МЗС Латвії (unsplash.com/krisjanis-kazaks)

Українці можуть отримати безкоштовне житло у Латвії до 120 днів незалежно від того, коли вони прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року. На початок року у Латвії було зареєстровано понад 35 тисяч українських біженців.

У квітні уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Школи зможуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання, щоб допомогти їм краще освоювати навчальний матеріал латиською за програмами з 1 по 8 клас (а також за програмами профнавчання з 1 по 3 курс).

Нагадаємо, ми писали, чому українських дітей у Латвії відраховуватимуть зі шкіл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія виплати
Відпочинок в Україні
Точки зору
Лейла Агаєва
Про "Дію" можна й не мріяти. Чим українців дивує бюрократія в Німеччині
Лейла Агаєва
спеціально для РБК-Україна
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору