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Як розлучитися подружжю по різні боки кордону: пояснення юриста

Фото: Консультація з приводу розлучення (ілюстративне freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через війну за кордоном опинилися мільйони біженців з України. Більшість таких сімей розділились через заборону виїзду за кордон чоловікам.

Деякі біженки цікавляться, чи можна розлучитися без повернення в Україну. Як вчинити у такому випадку, РБК-Україна пояснила адвокат юридичної фірми ACERS Лариса Величко.

Якщо в Україні подружжя може розірвати шлюб через органи РАГС, якщо не мають спільних дітей, чи через суд, якщо діти є, то для біженців алгоритм дій складніший.

Якщо відсутня згода одного з подружжя. Особа, яка знаходиться в Україні, подає позовну заяву про розірвання шлюбу до суду. За загальним правилом підсудності позов подається за останнім зареєстрованим місцем проживання відповідача. Однак за ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України можна подати позов за місцем реєстрації позивача у разі, якщо:

  • у нього на утриманні є малолітні або неповнолітні діти;
  • людина не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати за місцем проживання відповідача.

Якщо є згода на розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя знаходиться за кордоном, він може передати в Україну нотаріально завірену заяву про те, що не заперечує проти розірвання шлюбу. Також подружжя має укласти нотаріально завірений договір стосовно місця проживання та утримання спільних неповнолітніх дітей (ст. 109 Сімейного кодексу України).

Інші сімейні спори, наприклад, поділ майна подружжя, визначення місця проживання дитини або стягнення аліментів також вирішуються в судовому порядку.

"Учасники справи про розлучення, які здійснили виїзд за кордон, мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі", – зазначає Лариса Величко.

Виняток – коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою (ст. 212 Цивільного кодексу України).

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо втратили важливий документ на окупованій території.

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