Как развестись супругам по разные стороны границы: объяснение юриста

Из-за войны за границей оказались миллионы беженцев из Украины. Большинство таких семей разделились из-за запрета выезда за границу мужчинам.
Некоторые беженки интересуются, можно ли развестись без возвращения в Украину. Как поступить в таком случае, РБК-Украина объяснила адвокат юридической фирмы ACERS Лариса Величко.
Если в Украине супруги могут расторгнуть брак через органы ЗАГС, если у них нет общих детей, или через суд, если дети есть, то для беженцев алгоритм действий более сложный.
Если отсутствует согласие одного из супругов. Тот, кто находится в Украине, подает исковое заявление о расторжении брака в суд. По общему правилу подсудности иск подается по последнему зарегистрированному месту жительства ответчика. Однако по ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Украины можно подать иск по месту регистрации истца в случае, если:
Если есть согласие на расторжение брака. Если один из супругов находится за границей, он может передать в Украину нотариально заверенное заявление о том, что не возражает против расторжения брака. Также супруги должны заключить нотариально заверенный договор относительно места проживания и содержания общих несовершеннолетних детей (ст. 109 Семейного кодекса Украины).
Другие семейные споры, например раздел имущества супругов, определение места проживания ребенка или взыскание алиментов также решаются в судебном порядке.
"Участники дела о разводе, совершившие выезд за границу, имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции при условии наличия в суде соответствующей технической возможности, о которой суд отмечает в постановлении об открытии производства по делу", – отмечает Лариса Величко.
Исключение – когда явка этого участника дела в судебное заседание признана судом обязательным (ст. 212 Гражданского кодекса Украины).
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