Как в РФ получают двигатели и запчасти к западным самолетам: раскрыты схемы

Российская авиация – одна из самых пострадавших от санкций отраслей в РФ. Однако российские авиакомпании нашли пути получать часть комплектующих к самолетам западного производства.

Только в 2023 году в Россию ввезли авиационных запчастей на сумму 171 млн долларов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Закрытые данные таможенной статистики получило издание "Верстки". Расследование выявило, что четыре большие российские авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Россия" и "Победа" в этом году завезли для своих самолетов западные комплектующие на сумму 110 млн долларов.

"Аэрофлот" ввез запчасти на сумму 47 млн долларов, включая комплектующие от американских компаний Honeywell на 7,5 млн долларов, Woodward на – 4,5 млн и Boeing – на 2,5 млн, от французской Safran Nacelles – на 4,5 млн долларов.

Авиакомпания "Глобус" (дочерняя компания S7 Airlines) в марте 2023 года ввезла в РФ турбореактивный двигатель франко-американской компании CFM International для самолетов Airbus A320 стоимостью от 7,5 млн долларов. Тогда же ввезли двигатель американской General Electric для пассажирского самолета Embraer E170 за 4,4 млн долларов. Его отправила компания, зарегистрированная в ОАЭ.

Авиакомпания "Победа" ввезла комплектующие американской Honeywell на сумму более 3,5 млн долларов, а Rockwell Collins Inc и Boeing – на сумму более 2 млн долларов.

Авиакомпания "Россия" в этом году получила запчасти Honeywell на сумму более 6 млн долларов.

Российские авиаперевозчики покупали комплектующие западных производителей через Китай и ОАЭ. Но некоторые авиакомпании закупали детали не напрямую, а через посредников.

Часть запрещенных санкциями запчастей для западных самолетов в Россию завезла компания "Протектор", которая получала их с помощью фирм из ОАЭ и Таиланда. Эта компания поставила авиационные запчасти на сумму не менее 61 млн долларов. Компания ввезла шесть двигателей для американских и европейских самолетов Boeing 767, Boeing 737 и Airbus A320. Отправляли двигатели две компании из ОАЭ.

Напомним, мы писали, что в 2022 году самолеты в РФ выполнили тысячи рейсов с изношенными запчастями.

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