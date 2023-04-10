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Як проїхати кордон України без черг: корисні ресурси

Фото: Перетин кордону України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Із початку квітня пасажиропотік на кордоні України зростає. У зв'язку із цим напередодні вихідних збільшуються і черги на контрольно-пропускних пунктах.

На яких онлайн-ресурсах можна відстежувати ситуацію на КПП в обох напрямках, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Українці, які прямують за кордон або повертаються в Україні, можуть користуватися ресурсами Державної прикордонної служби України:

Час очікування в пунктах пропуску на в'їзд та виїзд з України можна подивитися на ресурсі Державної митної служби:

Також можна скористатися ресурсом Моніторинг черг на кордоні України – це документ у вигляді таблиці, де можна обрати пункт пропуску та перейти у відповідні чати, в яких користувачі діляться ситуацією з пункту пропуску.

Фото: Стан черг можна відстежувати онлайн (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Переглянути онлайн-трансляцію з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі можна за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, з якої країни повертаються найбільше українців.

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