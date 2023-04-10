Як проїхати кордон України без черг: корисні ресурси

Із початку квітня пасажиропотік на кордоні України зростає. У зв'язку із цим напередодні вихідних збільшуються і черги на контрольно-пропускних пунктах.

На яких онлайн-ресурсах можна відстежувати ситуацію на КПП в обох напрямках, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Українці, які прямують за кордон або повертаються в Україні, можуть користуватися ресурсами Державної прикордонної служби України:

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України –Західний кордон – це офіційна сторінка, на якій кожні 3 години оновлюється інформація про стан черг на пунктах пропуску на виїзд з України.

Інтерактивна мапа від ДПСУ, на якій відображається актуальна інформація стосовно кожного діючого пункту пропуску.

Корисні посилання на офіційні інформаційні сервіси суміжних країн.

Час очікування в пунктах пропуску на в'їзд та виїзд з України можна подивитися на ресурсі Державної митної служби:

kordon.customs.gov.ua;

стан черг у пунктах пропуску із сусідніми країнами – інтерактивна мапа.

Також можна скористатися ресурсом Моніторинг черг на кордоні України – це документ у вигляді таблиці, де можна обрати пункт пропуску та перейти у відповідні чати, в яких користувачі діляться ситуацією з пункту пропуску.

Фото: Стан черг можна відстежувати онлайн (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Переглянути онлайн-трансляцію з пунктів пропуску на кордоні України та Польщі можна за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, з якої країни повертаються найбільше українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.