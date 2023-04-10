Как проехать границу Украины без очередей: полезные ресурсы

С начала апреля пассажиропоток на границе Украины растет. В связи с этим накануне выходных увеличиваются и очереди на контрольно-пропускных пунктах.

На каких онлайн-ресурсах можно отслеживать ситуацию на КПП в обоих направлениях, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинцы, которые следуют за границу или возвращаются в Украину, могут пользоваться ресурсами Государственной пограничной службы Украины:

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України –Західний кордон – это официальная страница, на которой каждые 3 часа обновляется информация о состоянии очередей на пунктах пропуска на выезд из Украины.

Интерактивная карта от ГПСУ, на которой отображается актуальная информация по каждому действующему пункту пропуска.

Полезные ссылки на официальные информационные сервисы сопредельных стран.

Время ожидания в пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины можно посмотреть на ресурсе Государственной таможенной службы:

kordon.customs.gov.ua;

состояние очередей в пунктах пропуска с соседними странами – интерактивная карта.

Также можно воспользоваться ресурсом Мониторинг очередей на границе Украины – это документ в виде таблицы, где можно выбрать пункт пропуска и перейти в соответствующие чаты, где пользователи делятся ситуацией с пункта пропуска.

Фото: Состояние очередей можно отслеживать онлайн (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Просмотреть онлайн-трансляцию с пунктов пропуска на границе Украины и Польши можно по ссылке.

Напомним, мы писали, из какой страны возвращаются больше всего украинцев.

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