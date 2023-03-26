Як продовжити платити податки в Україні, якщо виїхали за кордон: пояснення

Часто під час війни країни ЄС йдуть назустріч українським біженцям і не обкладають місцевим податком та внеском на соцстрахування заробітну плату, яку вони одержують від українських роботодавців.
Подібні офіційні роз'яснення випустили, наприклад, податкові служби Ірландії та Польщі. Але ситуація з фізичною особою-підприємцем складніша.
Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла юрист Stron Legal Services Альона Палій. Вона пояснила, як бути тим, хто має відкритий ФОП в Україні, але довелося виїхати за кордон і як продовжити сплачувати податки в Україні, проживаючи в ЄС.
Реєстрація громадянина як фізичної особи підприємця є самостійною безумовною ознакою "податкового резидентства" України. При цьому подібна реєстрація не виключає визнання особи "податковим резидентам" іншої країни, каже Альона Палій.
"І в цьому випадку ризик подвійного оподаткування суттєво вищий, тому що виникає подвійне оподаткування без можливості його усунення", – пояснює вона.
Особливо цей ризик виникає, враховуючи діючу форму декларації платника єдиного податку: вона не передбачає можливість зарахування іноземного податку в рахунок сплати єдиного податку), а саме:
"Вийти з цієї ситуації можна, надавши довідку, яка підтверджує статус "податкового резидента" фізичної особи-підприємця в Україні, до податкових органів країни перебування. Це потрібно, щоб уникнути там нарахування податків", – радить юрист.
Підтвердити свій статус "податкового резидента" України можна, отримавши відповідну довідку у податкових органах України.
"За цією довідкою звернутися із заявою (безпосередньо у приміщенні податкової, відправивши поштою або заповнивши заявку онлайн) до податкових органів за місцем реєстрації на території України. Цієї довідки достатньо для підтвердження "податкового резидентства" в Україні, у розумінні Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування" – каже фахівець Stron Legal Services.
Щоб уникнути подвійного оподаткування вже в Україні, сплачуючи податки в іншій країні, вона рекомендує подати заяву про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у іноземній державі або заяву про відшкодування вже сплачених податків на території зарубіжної держави.
Заяви надаються за формами, затвердженими компетентним органом відповідної країни, з перекладом українською мовою. Податкові органи України зобов'язані підтверджувати статус "податкового резидента" у цих формах підписом начальника податкової інспекції та печаткою, додає Альона Палій.
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