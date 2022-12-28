Як повернутися з Європи додому без паспорта: де потрібні візи

Українці, які перебувають в інших країнах без закордонного паспорта можуть оформити посвідченням особи на повернення в Україну в одній із закордонних дипломатичних установ.

Які правила в'їзду для людей із таким посвідченням діють у країнах Європи, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що таке посвідчення особи для повернення в Україну

У листопаді уряд України запровадив проект щодо оформлення на території України посвідчення на повернення для громадян, які були депортовані на територію РФ.

Чимало наших громадян виїхали за межу України та втратили паспортні документи. В таких випадках для повернення додому можна оформити тимчасове посвідчення особи у посольстві в країні перебування. Це так званий "білий паспорт", який так назвали через колір обкладинки.

Втім, цей документ видається для виїзду з країни перебування, а для транзиту через інші країни треба враховувати правила в'їзду.

Фото: Кордон України (gettyimages.com)

Німеччина – із посвідченням тільки через аеропорт

Посвідчення особи на повернення в Україну розглядається німецькою стороною як тимчасовий документ, який дає право виключно на повернення особи з країни перебування в Україну, зазначається на сторінці Посольства у Німеччині.

"У випадку видачі посвідчення на повернення в Україну в третій країні, власник посвідчення може в’їхати до Німеччини тільки в рамках транзитного перельоту з країни видачі посвідчення в Україну без залишення транзитної зони аеропорту, тобто без перетину німецького державного кордону", – пояснюють у дипустанові.

Німеччина не може розглядатися країною для наземного транзитного проїзду в Україну, оскільки не має спільного кордону з Україною.

Польща і Болгарія – треба оформляти транзитну візу

Громадяни України, які в’їжджають в Польщу за посвідченням особи на повернення в Україну, мають оформити транзитну візу в країні перебування, зазначається на сторінці посольства.

"У разі в’їзду громадян України на територію Республіки Польща з Литовської Республіки, республіки білорусь і країн, де відсутня польська дипломатична місія та неможливо оформити візу, питання пропуску розглядатиметься комендантом Прикордонної служби Польщі в кожному окремому випадку", – пояснюють українцям.

Фото: Перевірка документів українців на польському кордоні (twitter.com/straz_graniczna)

Проїхати територією Болгарії також можна із проставленою транзитною візою.

Туреччина – можна в'їхати з будь-якими паспортами

Українці, які їдуть до Туреччини, можуть перетнути кордон цієї країни з Грузії, Вірменії, інших країн східного кордону, з такими документами:

посвідчення особи на повернення в Україну;

закордонний паспорт;

паспорт громадянина України та ID-карта.

При цьому є можливість вклеїти транзитні візи в країни ЄС.

Втім, із країн ЄС в Туреччину зараз не можна в'їхати із посвідченням особи на повернення в Україну. При транзитному перельоті вихід із зони транзиту заборонений.

У Румунію – без візи

В цю країну можна їхати транзитом в Україну із "білим паспортом" без візи.

"Румунська Прикордонна Поліція дозволяє перетин румунського кордону для транзиту в Україну громадянам України, які вимушено залишили територію України починаючи з 24 лютого 2022 року, без наявності дійсного документа для виїзду за кордон та без візи, якщо вони надають на прикордонному контролі один з наступних документів:

внутрішній паспорт громадянина України старого зразку;

внутрішній паспорт громадянина України з електронним носієм;

небіометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (включно з відміткою про продовження терміну дії);

свідоцтво про народження;

дані дітей, які вписані у паспорт одного з батьків.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі назвали точне число українців у країні.