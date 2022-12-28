Как вернуться из Европы домой без паспорта: где нужны визы

Украинцы, которые находятся в других странах без загранпаспорта, могут оформить удостоверением лица на возвращение в Украину в одном из зарубежных дипломатических учреждений.
Какие правила въезда для людей с таким удостоверением действуют в странах Европы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В ноябре правительство Украины ввело проект по оформлению на территории Украины удостоверения на возвращение для граждан, депортированных на территорию РФ.
Многие наши граждане выехали за пределы Украины и потеряли паспортные документы. В таких случаях для возвращения домой можно оформить временное удостоверение личности в посольстве в стране пребывания. Это так называемый "белый паспорт", который так назвали из-за цвета обложки.
Впрочем, этот документ выдается для выезда из страны пребывания, а для транзита через другие страны следует учитывать правила въезда.
Удостоверение личности для возвращения в Украину рассматривается немецкой стороной как временный документ, дающий право исключительно на возвращение лица из страны пребывания в Украину, отмечается на странице Посольства в Германии.
"В случае выдачи удостоверения на возвращение в Украину в третьей стране, владелец удостоверения может въехать в Германию только в рамках транзитного перелета из страны выдачи удостоверения в Украину без оставления транзитной зоны аэропорта, то есть без пересечения немецкой государственной границы", – объясняют в дипучреждении.
Германия не может рассматриваться страной для наземного транзитного проезда в Украину, поскольку не имеет общей границы с Украиной.
Граждане Украины, которые въезжают в Польшу по удостоверению лица для возвращения в Украину, должны оформить транзитную визу в стране пребывания, отмечается на странице посольства.
"В случае въезда граждан Украины на территорию Республики Польша из Литовской Республики, республики беларусь и стран, где отсутствует польская дипломатическая миссия и невозможно оформить визу, вопрос пропуска будет рассматриваться комендантом Пограничной службы Польши в каждом частном случае",– объясняют украинцам.
Проехать по территории Болгарии также можно с проставленной транзитной визой.
Украинцы, которые едут в Турцию, могут пересечь границу этой страны из Грузии, Армении, других стран восточной границы со следующими документами:
При этом есть возможность вклеить транзитные визы в страны ЕС.
Впрочем, из стран ЕС в Турцию сейчас нельзя въехать с удостоверением личности для возвращения в Украину. При транзитном перелете выход из транзита запрещен.
В эту страну можно ехать транзитом в Украину с белым паспортом без визы.
"Румынская Пограничная Полиция разрешает пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда за границу и без визы, если они предоставляют на пограничном контроле один из следующих документов:
Напомним, мы писали, что в Польше назвали точное число украинцев в стране.