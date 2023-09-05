Як перевірити агенцію праці у Польщі та захиститися від шахрайства: поради

Робота в Польщі пропонується у сотнях оголошень у соцмережах. Їх розміщують переважно рекрутери агентств із працевлашутвання.

Українці нерідко натрапляють на недобросовісних посередників, які ошукують охочих працювати у сусідній країні. Як перевірити агентство та що треба знати про шахрайство, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Що треба знати про роботу агентств із працевлаштування та як їх перевірити

У Польщі торік було зареєстровано 8791 фірм, які займалися працевлаштуванням. Великою популярністю агентства користуються серед біженців, які мало орієнтуються на польському ринку праці.

Агенства з працевлаштування виконують роль посередників між роботодавцем і працівниками. Вони зазвичай набирають персонал, тому роботодавцю не треба самостійно займатися пошуком та підбором кадрів.

Насправді, роль агентств з працевлаштування є набагато ширшою. Наприклад, ці форми також відповідають за виплату зарплати працівникам, нарахування лікарняних, відпусток та податків. Більшість агентств займаються легалізацією проживання своїх працівників, інструктують щодо правил безпеки на роботі, пропонують житло.

Така робота агентства допомагає роботодавцям зекономити – не доводиться наймати окремий відділ кадрів.

На практиці робота агентства виглядає так: людина звертається до фірми, переглядає список актуальних вакансій та ознайомлюється з умовами роботи. Якщо все влаштовує – підписується контракт між агенцією та робітником. Далі всі питання щодо документів лежать на плечах агенції.

Для того, щоб погодитися на співпрацю із добросовісним агентством, слід перевірити їхню історію: відгуки на форумах. Агенції, які шукають працівників, повинні бути внесені до Реєстру агентств з працевлаштування, який є загальнодоступним.

Законність діяльності агентства підтверджується також своєчасною сплатою податків на соціальне та медичне страхування, Пенсійний фонд. Варто попросивши агентство надіслати довідку про сплату внесків.

Фото: Агентства виконують роль посередників (unsplash.com)

Як працюють недобросовісні посередники

Слід врахувати, що у зв'язку зі значним притоком людей до Польщі з'являється і велика недобросовісних посередників, які обманюють щодо роботи. Щоб не натрапити на шахрайство, слід знати, які схеми поширені:

беруть гроші за свої послуги. Жодна добросовісна агенція не має брати грошей за пошук роботи. Виключення – оплата гербового збору за виготовлення карти побиту (посвідки на тимчасове проживання);.

видають себе за популярну агенцію, просять надіслати копії документів. За цими даними оформлюють "швидкі кредити";

не виплачують зарплати чи не працевлаштовують легально. Таке може бути, якщо сторони не підписали між собою договір;

відкриття фірм-одноденок. Людина підписує договір, а фірма раптово зачиняється, оголошує про банкрутство, зарплата не виплачується;

робота виявилась не тією, яку обіцяли. Можуть казати, що робота без фізичних навантажень, на одному місці. На практиці виявляється, що треба підіймати важкі пакунки з товаром.

штрафи прописані дрібним шрифтом. Наприклад, що треба пропрацювати щонайменше місяць на конкретній посаді, інакше буде штраф у розмірі зарплати.

Фото: Робота на складах (gettyimages.com)

Де можна знайти роботу без посередників у Польщі

Нерідко у соцмережах публікують пропозиції не від агентств, а від працедавців. Серед найпоширеніших варіантів – праця у сфері прибирання, готельного бізнесу чи продажів.

Один із зручних способів знайти роботу у Польщі – шукати вакансії на спеціальних сайтах:

OLX;

pracuj.pl;

praca.pl;

jooble.org;

jober.pl.

Також варто розпитати знайомих, які мають досвід роботи за кордоном.

Нагадаємо, ми писали, що польські підприємці закликають уряд переконати українців залишитися.

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