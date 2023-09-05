Как проверить агентство трудоустройства в Польше и защититься от мошенничества: советы

Работа в Польше предлагается в сотнях объявлений в соцсетях. Их размещают преимущественно рекрутеры агентств по трудоустройству.

Украинцы нередко сталкиваются с недобросовестными посредниками, которые обманывают желающих работать в соседней стране. Как проверить агентство и что нужно знать о мошенничестве, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Что нужно знать о работе агентств по трудоустройству и как их проверить

В Польше в прошлом году было зарегистрировано 8791 фирм, занимавшихся трудоустройством. Большой популярностью агентства пользуются среди беженцев, мало ориентирующихся на польском рынке труда.

Агентства по трудоустройству выполняют роль посредников между работодателем и работниками. Они обычно набирают персонал, поэтому работодателю не нужно самостоятельно заниматься поиском и подбором кадров.

На самом деле, роль агентств по трудоустройству гораздо шире. К примеру, эти формы также отвечают за выплату зарплаты работникам, начисление больничных, отпусков и налогов. Большинство агентств занимаются легализацией проживания своих работников, инструктируют по правилам безопасности на работе, предлагают жилье.

Такая работа агентства помогает работодателям сэкономить – не приходится нанимать отдельный отдел кадров.

На практике работа агентства выглядит следующим образом: человек обращается в фирму, просматривает список актуальных вакансий и знакомится с условиями работы. Если все устраивает – подписывается контракт между агентством и рабочим. Далее все вопросы по документам лежат на плечах агентства.

Чтобы согласиться на сотрудничество с добросовестным агентством, следует проверить их историю: отзывы на форумах. Агентства, которые ищут работников, должны быть внесены в Реестр агентств по трудоустройству, который является общедоступным.

Законность деятельности агентства подтверждается также своевременной уплатой налогов на социальное и медицинское страхование Пенсионный фонд. Следует попросив агентство прислать справку об уплате взносов.

Фото: Агентства выполняют роль посредников (unsplash.com)

Как работают недобросовестные посредники

Следует учесть, что в связи со значительным притоком людей в Польшу появляется и большое количество недобросовестных посредников, обманывающих по поводу работы. Чтобы не столкнуться с мошенничеством, следует знать, какие схемы распространены:

берут деньги за свои услуги. Ни одно добросовестное агентство не должно брать денег за поиск работы. Исключение – оплата гербового сбора за изготовление карты побыту (вид на временное проживание);

выдают себя за популярное агентство, просят отправить копии документов. По этим данным оформляют "быстрые кредиты";

не выплачивают зарплату или не трудоустраивают легально. Такое возможно, если стороны не подписали между собой договор;

открытие фирм-однодневок. Человек подписывает договор, а фирма внезапно закрывается, объявляет о банкротстве, зарплата не выплачивается;

работа оказалась не той, которую обещали. Могут говорить, что работа без физических нагрузок, в одном месте. На практике оказывается, что нужно поднимать тяжелые упаковки с товаром.

штрафы прописаны маленьким шрифтом. Например, что нужно проработать минимум месяц на конкретной должности, иначе будет штраф в размере зарплаты.

Фото: Работа на складах (gettyimages.com)

Где можно найти работу без посредников в Польше

Нередко в соцсетях публикуют предложения не от агентств, а от работодателей. Среди наиболее распространенных вариантов – работа в сфере уборки, гостиничного бизнеса или продаж.

Один из удобных способов найти работу в Польше – искать вакансии на специальных сайтах:

OLX;

pracuj.pl;

praca.pl;

jooble.org;

jober.pl.

Также стоит расспросить знакомых, имеющих опыт работы за границей.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

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