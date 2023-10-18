Як орендувати квартиру в містах Польщі: корисні сайти та проекти

Більшість українських біженців у Польщі можуть розраховувати на безплатне житло упродовж 120 днів. Після цього стає актуальною оренди квартири.
Знайти варіанти житла у різних містах можна завдяки спеціальним проектам чи популярним ресурсам з оголошеннями, розповідає РБК-Україна з посиланням на ukrainianinpoland.pl.
Українці створили для своїх співгромадян, які проживають у Польщі, спеціальний безкоштовний додаток для пошуку житла RentMe. Проект почав роботу в травні 2023 року.
Завдяки додатку можна шукати квартири, кімнати чи інші варіанти житла у Польщі. Ресурс збирає оголошення з найбільших польських сайтів оренди житла (Otodom, Gratka, OLX, Morizon, Domy) і показує варіанти відповідно до регіону та бюджету. Також через додаток надаються контакти власників нерухомості.
Завдяки RentMe на сьогодні можна знайти варіанти оренди житла у 10 містах Польщі, в тому числі:
Застосунок доступний польською, англійською та українською мовами.
Українці у Польщі можуть скористатися популярними у Польщі сайтами для самостійного пошуку житла в оренду. На багатьох з них є окремий розділ з пропозиціями для українців.
Для українців, які не можуть орендувати житло за повною ринковою вартістю, пропонується знайти людей, з якими можна знімати квартиру спільно. Для цього варто скористатися платформою EU4UA, яка також допомагає знайти безкоштовне житло у Європі.
Для того, щоб знайти співмешканця, треба зареєструватися на платформі, розповісти в анкеті про себе. Можна вивчати профілі інших людей у пошуку кандидатури, яка підходить, а можна чекати, поки інші користувачі перші напишуть. Далі можна поспілкуватися із потенційними співмешканцями, щоб зрозуміти, чи приймати запит.
На цій платформі також можна знайти безкоштовне або пільгове житло.
Благодійний фонд Habitat for Humanity Poland у співпраці з IOM Polska (Міжнародна організація з міграції) реалізує в Польщі програму допомоги в оренді житла для сімей з України. Йдеться про посередництво між власниками квартир та біженцями.
Допомогу можуть отримати вразливі категорії біженців. Учасникам програми пропонують два варіанти житла на вибір. Договір на суборенду укладається на 6-12 місяців. Щоб долучитися, потрібно заповнити спеціальну анкету. Також можна звернутися на гарячу лінію: +48 799 351 115. Працівники фонду консультують українською мовою.
Нагадаємо, ми писали, які організації допомагають українцям виїхати за кордон. Звернутися можна за безкоштовною допомогою до волонтерів кількох проектів.
Також ми розповідали, скільки коштують квартири у Кракові та передмісті. Це одне з найдорожчих міст Польщі. Житло у Кракові дороге як на первинному, так і на вторинному ринку.
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