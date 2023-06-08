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Як користуватися Diia.pl та додати дані дітей: поради українцям у Польщі

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Четвер 08 червня 2023 17:30
Як користуватися Diia.pl та додати дані дітей: поради українцям у Польщі Фото: Diia.pl для українських дітей у Польщі
Автор: Ольга Маджумдар

Віднедавна для українських біженців у Польщі з'явилася можливість додати дані дітей у електронний документ Diia.pl. Досі українські діти мали проблеми з перетином кордону без цього додатку.

Як працює електронний інструмент для українців у Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Спеціальний модуль додатку mObywatel Diia.pl створили у березні 2022 року, щоб долучити українських біженців долучитися до польської електронної бази документів та надати доступ до цифрових послуг на території країни.

Diia.pl доступна для громадян України, які отримали номер PESEL UKR та створили довірений профіль (Profil zaufany).

На сьогодні українські біженці можуть використовувати додаток, щоб:

  • підтвердити свою особу – прирівнюється до пред’явлення паспорту або ID-карти;
  • використати електронний рецепт;
  • отримати COVID-сертифікат;
  • перетинати зовнішній кордон ЄС.

Із 23 липня 2022 року електронний документ Diia.pl визнаний цифровим посвідченням легального перебування на території Польщі українських біженців. Він діє як дозвіл на проживання та водночас із паспортом дозволяє перетин зовнішнього корону ЄС і переміщення в межах шенгенської зони до 90 днів.

Як користуватися Diia.pl та додати дані дітей: поради українцям у ПольщіФото: Перевірка документів у Diia.pl на польському кордоні (twitter.com/Straz_Graniczna)

Днями стало відомо, що у Diia.pl з’явилася можливість додати дитину. Для цього треба натиснути на вкладку "Діти" та ввести дані дитини. Це можливо зробити, якщо:

  • дитина має статус UKR і внесена у реєстр Pesel;
  • дитина пов’язана з номером Pesel UKR одного з батьків;
  • дитина неповнолітня.

Після того, як дані дитини з’являться у профілі одного з батьків, можна буде вільно подорожувати з цим документом. Якщо не вдається знайти цю функцію, варто оновити або перезавантажити додаток.

Нагадаємо, ми писали, що кількість українців із дітьми у Польщі зросла у 5 разів.

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