Як ірландці оцінюють свій досвід прийому українців удома: опитування

Четверта частина українських біженців в Ірландії проживають у будинках ірландців. Більшості власників сподобалося приймати українців удома.

Про це свідчать результати нового опитування, розповідає РБК-Україна з посиланням на irishtimes.com.

Ірландія надає прихисток понад 100 тисячам українців. Приблизно 25 тисяч українських біженців проживає у наданому господарями житлі.

Організація Helping Irish Hosts, яка була створена після російського вторгнення в лютому 2022 року, провела опитування понад 1400 домогосподарств, які приймали українських біженців. Більшість власників житла, які дали українцям дах над головою, сказали, що цей досвід був "надзвичайно позитивним". Таку відповідь дали 92% респондентів.

Близько 76% тих, хто приймав українців удома, сказали, що зробили це з солідарності з рештою, водночас основним фактором для них була оплата за розміщення (800 євро на місяць).

Більшу частку тих, хто брав участь в опитуванні, становили жінки віком від 46 до 65 років.

На запитання про те, з якими труднощами стикалися господарі, 32% респондентів вказали на культурний чи мовний бар’єр. Інші проблеми, з якими зіткнулися власники, включали фінансові (19%), необхідність ділитися своїм простором (19%) і нездатність брати участь у довгостроковому плануванні (15%). Не було труднощів у 19% опитаних.

Спираючись на результати опитування, група Helping Irish Hosts та Ірландський Червоний Хрест закликали уряд запровадити пілотну програму "рівного прийому", щоб оплата господарям поширювалася на біженців з інших країн.

Нагадаємо, ми писали, що скорочені виплати для українських біженців у Ірландії будуть запроваджені на початку лютого. Але стосуватимуться вони лише періоду проживання у житлі від держави.

Також ми розповідали, скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям. З початку війни на виплати українцям пішло понад 750 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.