Як дістатися з аеропорту Відня до центру міста дешево: транспорт і ціни

Подорож літаком передбачає, що від аеропорту до центра міста завжди треба добиратися наземним транспортом. У Відні пасажирам найдешевше скористатися міською електричкою S7.

Скільки триватиме дорога та яка ціна проїзду, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Із аеропорту Відень (Швехат) до центру міста можна дістатися міською електричкою S7 за 23 хвилини. Поїзди вирушають від аеропорту раз на півгодини і прибувають на вокзал Wien Mitte-Landstraße Bahnhof (Wien Mitte). Ця станція розташована за 900 метрів від головної площі Відня Stephansplatz, на якій знаходиться найвідоміший костел міста Святого Стефана.

Електричка S7 курсує із зупинками, тому пасажири можуть вийти на іншій станції.

Придбати квитки з аеропорту Відень до міста можна в автоматах в аеропорту або на сайті Австрійських федеральних залізниць ÖBB. Ціна квитка на електричку S7 становить 4,40 євро для дорослих та 2,20 євро для дітей до 14 років.

Купити квитки можна так: у графі From слід обрати Flughafen Wien, а у графі To вказати Wien або назву конкретної залізничної станції, наприклад Wien Mitte-Landstraße Bahnhof. Сплатити за квиток можна банківською карткою. Отриманий квиток можна показати кондуктору у електричці з екрана мобільного телефону.

Компанія ÖBB також пропонує поїхати й іншими поїздами за 4,40 євро. Після вибору маршруту сайт показує список поїздів, що відправляються в заданий час.

Дешеві квитки не діють на спеціальний поїзд-експрес CAT (City Airport Train). Він доїжджає від аеропорту до Відня на 6 хвилин швидше, але квиток в один бік коштує 25 євро.

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