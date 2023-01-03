Як біженцям возз'єднатися із родиною у Чехії: умови та процедура

Українські біженці у Чехії можуть офіційно возз'єднатися із членами сімей, які жили у цій країні до війни. Це дасть право на довготривале перебування.
Яка процедура возз'єднання сім'ї й що треба врахувати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Українці, котрі отримали чеський тимчасовий захист, через півроку перебування в Чехії мають право подати заяву на "возз'єднання" із деякими членами родини, які мають довгостроковий дозвіл на проживання у країні. Наприклад, це чоловіки, які працювали у Чехії давно, та їхні дружини з дітьми, які отримали візи тимчасового захисту.
Біженці мають у паспорті вклеєну візу тимчасового захисту в Чехії. Після возз'єднання сім'ї вони отримають біометричну картку, яка дає право на довгострокове проживання – 1 або 2 роки.
Претендувати на "возз'єднання" можуть:
Возз'єднатись можна з тими членами родини, які проживають в Чехії не менше 15 місяців і мають дозвіл на довгострокове або постійне місце проживання.
Також – якщо член родини має дозвіл на проживання з метою працевлаштування і проживає у Чехії не менше 6 місяців.
Подати заяву українці можуть як в Україні, так і Чехії. Заява розглядатиметься 270 днів. Звертатися можна:
Разом із заявою потрібно буде надати закордонний паспорт, підтвердження про забезпеченість житлом і фінансами на рівні не нижчому за прожитковий мінімум. Також необхідний поліс туристичного медичного страхування, документ про несудимість і довідку про відсутність інфекційних хвороб.
Нагадаємо, ми писали, яка країна ЄС автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям.