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Як біженцям возз'єднатися із родиною у Чехії: умови та процедура

Фото: Українці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Чехії можуть офіційно возз'єднатися із членами сімей, які жили у цій країні до війни. Це дасть право на довготривале перебування.

Яка процедура возз'єднання сім'ї й що треба врахувати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Хто має право подавати заяву на "возз'єднання" із членом сім'ї

Українці, котрі отримали чеський тимчасовий захист, через півроку перебування в Чехії мають право подати заяву на "возз'єднання" із деякими членами родини, які мають довгостроковий дозвіл на проживання у країні. Наприклад, це чоловіки, які працювали у Чехії давно, та їхні дружини з дітьми, які отримали візи тимчасового захисту.

Біженці мають у паспорті вклеєну візу тимчасового захисту в Чехії. Після возз'єднання сім'ї вони отримають біометричну картку, яка дає право на довгострокове проживання – 1 або 2 роки.

Претендувати на "возз'єднання" можуть:

  • чоловік або дружина іноземця (українця) з дійсним дозволом на перебування;
  • його неповнолітня або незахищена дитина;
  • неповнолітня дитина-сирота під його опікою;
  • усиновлена дитина;
  • батьки або опікун дитини, яка отримала міжнародний захист (статус біженця);
  • одинока особа віком від 65 років, яка проживатиме з родичем, що має діючий дозвіл на перебування.
  • людина будь-якого віку, яка не може про себе подбати про себе станом здоров'я.

Возз'єднатись можна з тими членами родини, які проживають в Чехії не менше 15 місяців і мають дозвіл на довгострокове або постійне місце проживання.

Фото: Біженці в Чехії (gettyimages.com)

Також – якщо член родини має дозвіл на проживання з метою працевлаштування і проживає у Чехії не менше 6 місяців.

Де подавати заяву та які документи потрібні

Подати заяву українці можуть як в Україні, так і Чехії. Заява розглядатиметься 270 днів. Звертатися можна:

  • у представництво Чеської Республіки в країні громадянства – якщо немає чинного дозволу на довгострокове перебування (понад 90 днів) у Чехії.
  • У відділення МВС ЧР за місцем реєстрації проживання в Чехії – якщо людина вже перебуває на території Чехії за дозволом на довгострокове перебування (понад 90 днів), виданим з іншою метою. Наприклад, українці з тимчасовим захистом можуть подавати заяву на території Чехії.

Разом із заявою потрібно буде надати закордонний паспорт, підтвердження про забезпеченість житлом і фінансами на рівні не нижчому за прожитковий мінімум. Також необхідний поліс туристичного медичного страхування, документ про несудимість і довідку про відсутність інфекційних хвороб.

Нагадаємо, ми писали, яка країна ЄС автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям.

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