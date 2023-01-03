Как беженцам воссоединиться с семьей в Чехии: условия и процедура

Украинские беженцы в Чехии могут официально воссоединиться с членами семей, которые жили в этой стране до войны. Это даст право на длительное пребывание.
Какая процедура воссоединения семьи и что нужно учесть, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Украинцы, получившие чешскую временную защиту, через полгода пребывания в Чехии имеют право подать заявление на "воссоединение" с некоторыми членами семьи, имеющими долгосрочный вид на жительство в стране. К примеру, это мужчины, работавшие в Чехии давно, и их жены с детьми, которые получили визы временной защиты.
У беженцев есть в паспорте вклеенная виза временной защиты в Чехии. После воссоединения семьи они получат биометрическую карту, дающую право на долговременное проживание – 1 или 2 года.
Претендовать на "воссоединение" могут:
Воссоединиться можно с членами семьи, которые проживают в Чехии не менее 15 месяцев и имеют разрешение на долгосрочное или постоянное место жительства.
Также – если член семьи имеет вид на жительство с целью трудоустройства и проживает в Чехии не менее 6 месяцев.
Подать заявление украинцы могут как в Украине, так и в Чехии. Заявление будет рассмотрено в течение 270 дней. Обращаться можно:
Вместе с заявлением нужно будет предоставить загранпаспорт, подтверждение об обеспеченности жильем и финансами на уровне не ниже прожиточного минимума. Также необходим полис туристического медицинского страхования, документ о несудимости и справка об отсутствии инфекционных болезней.
Напомним, мы писали, какая страна ЕС автоматически продлит разрешение на жительство украинцам.