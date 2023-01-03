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Как беженцам воссоединиться с семьей в Чехии: условия и процедура

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии могут официально воссоединиться с членами семей, которые жили в этой стране до войны. Это даст право на длительное пребывание.

Какая процедура воссоединения семьи и что нужно учесть, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Кто имеет право подавать заявление на "воссоединение " с членом семьи

Украинцы, получившие чешскую временную защиту, через полгода пребывания в Чехии имеют право подать заявление на "воссоединение" с некоторыми членами семьи, имеющими долгосрочный вид на жительство в стране. К примеру, это мужчины, работавшие в Чехии давно, и их жены с детьми, которые получили визы временной защиты.

У беженцев есть в паспорте вклеенная виза временной защиты в Чехии. После воссоединения семьи они получат биометрическую карту, дающую право на долговременное проживание – 1 или 2 года.

Претендовать на "воссоединение" могут:

  • муж или жена иностранца (украинца) с действительным разрешением на пребывание;
  • его несовершеннолетний или незащищенный ребенок;
  • несовершеннолетний ребенок-сирота на его попечении;
  • усыновленный ребенок;
  • родители или опекун ребенка, получившего международную защиту (статус беженца);
  • одинокий человек в возрасте от 65 лет, который будет проживать с родственником, имеющим действующее разрешение на пребывание.
  • человек любого возраста, который не может позаботиться о себе по состоянию здоровья.

Воссоединиться можно с членами семьи, которые проживают в Чехии не менее 15 месяцев и имеют разрешение на долгосрочное или постоянное место жительства.

Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Также – если член семьи имеет вид на жительство с целью трудоустройства и проживает в Чехии не менее 6 месяцев.

Где подавать заявление и какие документы нужны

Подать заявление украинцы могут как в Украине, так и в Чехии. Заявление будет рассмотрено в течение 270 дней. Обращаться можно:

  • в представительство Чешской Республики в стране гражданства – если нет действующего разрешения на долгосрочное пребывание (более 90 дней) в Чехии.
  • В отделение МВД ЧР по месту регистрации проживания в Чехии – если человек уже находится на территории Чехии с разрешением на долгосрочное пребывание (более 90 дней), выданным в других целях. К примеру, украинцы с временной защитой могут подавать заявление на территории Чехии.

Вместе с заявлением нужно будет предоставить загранпаспорт, подтверждение об обеспеченности жильем и финансами на уровне не ниже прожиточного минимума. Также необходим полис туристического медицинского страхования, документ о несудимости и справка об отсутствии инфекционных болезней.

Напомним, мы писали, какая страна ЕС автоматически продлит разрешение на жительство украинцам.

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