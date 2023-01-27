Як безкоштовно евакуюватися за кордон: перелік благодійних організацій

Чимало українців змушені залишати свої домівки в пошуках безпечного місця через воєнні дії та ракетні обстріли. Із рідних міст можна безкоштовно евакуюватися не тільки в інші області, але й за кордон.
Які організації допомагають українцям виїхати в іншу країну для прихистку, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.
Безплатну евакуацію українців до цих двох скандинавських країн надає польська організація "Asymetryści". Звернутися до них можна так:
• на Facebook-сторінці;
• написати на адресу kontakt@asymetrysci.pl;
• запитати у волонтерів на вокзалі "Wschodnia" у Варшаві.
Поїхати до Ізраїля українцям допомагає некомерційна організація "Israel4Ukraine". Якщо звернутися до цієї організації по допомогу, українці отримають:
Зв’язатися із "Israel4Ukraine" можна так:
Українці єврейського походження, які мають право на репатріацію до Ізраїлю, можуть отримати супровід в цю країну. Залишити заявку можна на гарячих лініях за номерами: +380983630832; +380677686222; 0 (800) 3333 01.
Організація "Medibus" безкоштовно вивозить біженців із Харкова до Кишинева. Виїхати можна щочетверга о 12:00, а прибуття до пункту призначення о 9:00 наступного дня. Для евакуації слід заповнити заявку.
Ця організація також транспортує також лежачих та маломобільних людей. За потреби Medibus допоможе безкоштовно вирушити з Молдови до інших європейських країн.
Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Евакуація на автобусах до Польщі можлива за системою "Птах". Вирушити зі Львова безкоштовними автобусами можна з двох пунктів:
Виїхати з районів, де точаться бої, та безпечно дістатися місця призначення допомагають волонтерські організації. Волонтери також координують українців, депортованих до РФ, допомагають їм під час виїзду в Європу, залишаються на зв’язку під час евакуації.
Звернутися до них можна так:
Ті українці, які хочуть виїхати з небезпечних районів, але не планують вирушати відразу за кордон, можуть звернутися також до організацій, які займаються евакуацією в межах країни.
Наприклад, ADRA Ukraine підтримує мешканців Дніпра, які постраждали після обстрілу 14 січня. Городяни можуть розраховувати на евакуацію по Україні та забезпечення медичним транспортом для маломобільних осіб.
До організації можна звертатися за телефонами: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48; +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50.
Для жителів Донецької області є можливість евакуюватися в Черкаську область. Виїзд організовує урядовий координаційний штаб. Потяг відправлятиметься 1 раз на 4 днів з Покровська. Після прибуття до Черкас переселенці отримають безкоштовне житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку. Останній евакуаційний потяг відправляється 28 лютого.
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