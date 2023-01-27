Як безкоштовно евакуюватися за кордон: перелік благодійних організацій

Чимало українців змушені залишати свої домівки в пошуках безпечного місця через воєнні дії та ракетні обстріли. Із рідних міст можна безкоштовно евакуюватися не тільки в інші області, але й за кордон.

Які організації допомагають українцям виїхати в іншу країну для прихистку, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Переїзд до Фінляндії та Норвегії

Безплатну евакуацію українців до цих двох скандинавських країн надає польська організація "Asymetryści". Звернутися до них можна так:

• на Facebook-сторінці;

• написати на адресу kontakt@asymetrysci.pl;

• запитати у волонтерів на вокзалі "Wschodnia" у Варшаві.

Фото: Автобус для біженців у Норвегії (gettyimages.com)

Евакуація до Ізраїля

Поїхати до Ізраїля українцям допомагає некомерційна організація "Israel4Ukraine". Якщо звернутися до цієї організації по допомогу, українці отримають:

безкоштовну евакуацію до польського кордону;

квитки на потяги;

за потреби медичної евакуації відповідне транспортування.

Зв’язатися із "Israel4Ukraine" можна так:

Facebook; Instagram; Telegram @israel4ukraine; WhatsApp +(972) 58 511 8788;

написати на електронну пошту info@israel4ukraine.org;

зателефонувати на номер +(972) 58 511 8788;

відвідати офіс в Ізраїлі за адресою: Albert Kiosso 5, Tel Aviv-Yafo, 6813472.

Українці єврейського походження, які мають право на репатріацію до Ізраїлю, можуть отримати супровід в цю країну. Залишити заявку можна на гарячих лініях за номерами: +380983630832; +380677686222; 0 (800) 3333 01.

Допомога у виїзді до Молдови

Організація "Medibus" безкоштовно вивозить біженців із Харкова до Кишинева. Виїхати можна щочетверга о 12:00, а прибуття до пункту призначення о 9:00 наступного дня. Для евакуації слід заповнити заявку.

Ця організація також транспортує також лежачих та маломобільних людей. За потреби Medibus допоможе безкоштовно вирушити з Молдови до інших європейських країн.



Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)

Безкоштовний виїзд до Польщі зі Львова

Евакуація на автобусах до Польщі можлива за системою "Птах". Вирушити зі Львова безкоштовними автобусами можна з двох пунктів:

із головного залізничного вокзалу Львова до міжнародних пунктів пропуску Рава-Руська, Краківець, Грушів щодня з 07:00 до 18:00. Адреса відправлення: Двірцева площа, парковка зліва.

із залізничної станції "Підзамче" до міжнародних пунктів пропуску – щодня з 07:00 до 16:00. Адреса відправлення: вул. Огіркова, 1.

Виїзд з гарячих точок та супровід за кордон

Виїхати з районів, де точаться бої, та безпечно дістатися місця призначення допомагають волонтерські організації. Волонтери також координують українців, депортованих до РФ, допомагають їм під час виїзду в Європу, залишаються на зв’язку під час евакуації.

Звернутися до них можна так:

"Rubikus" – через їхню Facebook-сторінку або сайт;

"Helping to Leave" через Telegram-bot .

Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)

Евакуація в межах України

Ті українці, які хочуть виїхати з небезпечних районів, але не планують вирушати відразу за кордон, можуть звернутися також до організацій, які займаються евакуацією в межах країни.

Наприклад, ADRA Ukraine підтримує мешканців Дніпра, які постраждали після обстрілу 14 січня. Городяни можуть розраховувати на евакуацію по Україні та забезпечення медичним транспортом для маломобільних осіб.

До організації можна звертатися за телефонами: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48; +38 067 333 17 52; +38 093 170 67 39; +38 050 615 57 50.

Для жителів Донецької області є можливість евакуюватися в Черкаську область. Виїзд організовує урядовий координаційний штаб. Потяг відправлятиметься 1 раз на 4 днів з Покровська. Після прибуття до Черкас переселенці отримають безкоштовне житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку. Останній евакуаційний потяг відправляється 28 лютого.

Нагадаємо, ми писали, які країни вже продовжили тимчасовий захист українців.