Изюминка Полесья. Возродят ли уникальную узкоколейку на Ровенщине

В Украине сохранилось несколько уникальных узкоколейных железных дорог. Некоторые из них до начала полномасштабной войны пытались возродить, и они бы могли стать полноценными туристическими объектами да и просто выполнять функцию пассажирских перевозок там, где железная дорога остается единственной возможностью куда-либо доехать.

Впрочем, во время войны одна из узкоколеек даже помогает перевозить переселенцев: пассажиров поездов в Винницкой области начали перевозить на маршруте раритерной и самой длинной узкоколейки в Европе – Гайворонской.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина блогер и автор Youtube-канала "Железные магистрали" Олег Василев рассказывает, есть ли шанс на возрождение у еще одной интересной узкоколейки – Антониевской.

Железная дорога родом из 19 столетия. В чем ее уникальность

По состоянию на сегодня из трех локальных железных дорог стандарта 750 мм частично работает только один – участок Гайворон-Рудница. Остальные малые железные дороги из-за плохого состояния путей не действуют. По оптимистическим прогнозам, в течение лета возможно будет восстановлено движение между станциями Гайворон-Голованевск.

Недавно состоялся комиссионный объезд по Антоновский узкоколейке в Ровенской области, что определить техническое состояние пути и подвижного состава.

Видео: Антоновская узкоколейка: поедет ли снова поезд? (youtube.сom/ "Железные Магистрали")

Но давайте сперва окунемся в историю. 106 километров узкоколейки протянулись между станцией Антоновка и Заречное. Эта дорога уникальна тем, что проходит по болотистой местности Полесья. К некоторым населенным пунктам, кроме узкоколейки, вообще нет нормальных дорог.

История этой железной дороги началась в конце 19 века, когда возникла необходимость доставки леса с заготовительных участков. Во время Второй Мировой войны колея местами была повреждена или разобрана. После восстановления железнодорожная линия так же использовалась для доставки древесины и других грузов.

Фото: Узкоколейный пассажирский поезд из вагонов ПВ40 на конечной станции Заречное (wikipedia.org)

В регионе работали промышленные предприятия, которые отправляли по узкоколейке свою продукцию, в том числе на станцию Антоновка, где находился перевалочный пункт с узкой колеи на широкую.

Напомню, что Антоновка находится на линии "Ковель-Сарны", где проложена колея стандарта 1520 мм. Узкоколейка "Антоновка-Заречное", можно сказать, стала культовой из-за большого внимания со стороны поклонников железнодорожного транспорта и туристов.

Фото: Редкий узкоколейный мост через Стыр 1906 года постройки (wikipedia.org)

Ежегодно сюда регулярно приезжали группы энтузиастов не только со всей Украины, но и из-за рубежа. Узкоколейка получила признание в различных публичных и медийных акциях, была внесена в мультимедийный проект "Семь чудес Ровенщины".

Участок железной дороги закрыли из-за плохого состояния пути

Пассажирские перевозки по узкоколейке прекратились в марте 2020 года, когда в Украине был объявлен карантин.

К этому времени между станциями "Антоновка-Заречное" три раза в неделю ходил пригородный поезд, одна пара. В 2021 году после перерыва более одного года, малая железная дорога на короткое время ожила.

Фото: Буферный фонарь тепловоза ТУ2-062 на станции Заречное (wikipedia.org)

Фото: Вид с подножки вагона узкоколейного поезда на тепловоз ТУ2-062 (wikipedia.org)

В мае состоялся специальный рейс с туристами, и в июле поезд задействовали для съемок документального фильма. После этого движение по железной дороге не осуществлялось.

В каком состоянии сейчас находится железная дорога стандарта 750 мм и можно ли возобновить рейсы пригородного поезда, узнавала комиссия УЗ, в состав которой вошли представители различных подразделений регионального филиала "Львовская железная дорога".

Фото: Датой основания Антоновской узкоколейки считают 1895 год (wikipedia.org)

На день проведения осмотра был назначен служебный поезд, который должен был проехать от Антоновки до Заречного. Но местные путейщики сообщили, что накануне объезда участок железной дороги закрыт из-за неудовлетворительного состояния пути. Поэтому осматривать перегоны комиссия поехала автотранспортом.

Местные жители вынуждены ходить пешком десятки километров по путям

Сегодня узкоколейка действительно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В целом на трех гонках – Антоновка-Владимирец-Белая-Заречное – нужно заменить более 5 тысяч шпал. Также требует капитального ремонта мост через реку Стыр: там необходимо заменить опоры. Этот мост единственный на деревянных опорах и является самым длинным мостом среди узкоколеек Украины.

Поэтому было решено разделить объем работы на две очереди. Сначала путейщики заменят более 3 тысяч шпал на участке "Антоновка-Зречное", после чего будет восстановлено движение поезда. Затем ремонт продолжится на другом перегоне включительно с ремонтом моста.

Фото: Есть ли возможности для того, чтобы уникальная железная дорога снова полноценно заработала? (wikipedia.org)

Комиссия также осмотрела депо в Антоновке и подвижной состав. Парк локомотивов насчитывает 4 тепловоза. Из них в рабочем состоянии – три машины: ТУ2-062, ТУ7А-3108 – ТУ70767.

Также оказалось, что тепловоз ТУ2-097 – разукомплектован и используется в качестве донора для ремонта других машин. Для перевозки пассажиров в депо насчитывается шесть вагонов. Некоторые из них также нуждаются в ремонте, потому что некоторые запчасти отсутствуют. Всего в депо хранится 10 вагонов и 15 платформ и снегочист.

Фото: Колея особенная тем, что проходит сквозь болотистую местность Полесья (wikipedia.org)

В целом узкоколейка сохранила потенциал в качестве транспортной артерии. Поэтому после устранения недостатков может возобновить работу и перевозить пассажиров.

Тем более местные жители, которые раньше пользовались железной дорогой теперь вынуждены ходить пешком десятки километров по путям. Ведь в районе есть села, куда сложно доехать автотранспортом из-за отсутствия дорог, и железная дорога остается единственным вариантом сообщения между населенными пунктами.

Напоследок добавлю, что в Ровно открылся сезон на детской железной дороге. Первый рейс состоялся 25 июня. Железная дорога будет работать для посетителей каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 до 1 октября.

Напомним, мы писали, чем интересна Боржавская узкоколейка в Карпатах.