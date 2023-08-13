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В Ізраїлі припинили медичне обслуговування українських біженців: деталі

Фото: Українські біженці в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Цього тижня в Ізраїлі припинили безкоштовне медичне обслуговування близько 14 000 українських біженців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на місцеву газету Haaretz.

З початком війни в Україні Ізраїль надав базові медичні послуги українським біженцям віком до 60 років, а також 3 400 біженцям віком від 60 років.

Однак цього тижня "без попереднього попередження" закінчилося медичне обслуговування близько 14 000 біженців з України, які проживають в Ізраїлі, пише видання.

"Офіційна причина: Міністерство фінансів затримало фінансування, а різні міністерства звинувачують одне одного в тому, що вони не запросили гроші вчасно (на медичне обслуговування українців – ред.). Чиновники кажуть, що будь-хто, хто потребує невідкладної допомоги, отримає її, як і будь-хто без офіційного статусу в Ізраїлі. Але біженцям, які потребують реабілітації після травм або страждають від серйозної хвороби, доведеться почекати", –  говориться в публікації.

Тим часом переривання послуг негативно впливає на найбільш важкохворих біженців, наголошують у статті.

"У квітні генеральний директор канцелярії прем’єр-міністра звернувся з проханням про довгострокове продовження віз для біженців, які на той час мали оновлюватись щомісяця, заявивши, що соціальні та медичні пільги діятимуть до кінця року. Однак допомогу з часом скоротили й зосередилися переважно на медичних послугах та медичному страхуванні для тих, хто її потребує", –  пише газета Haaretz.

Міністерство добробуту Ізраїлю закликало казначейство виділити гроші на ці цілі. гроші. Посол Україн в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав країну повернути допомогу і скасувати рішення про припинення фінансування.

Міністр фінансів Бецалель Смотріч пообіцяв, що "ніхто не залишиться без медичного страхування".

Відзначимо, зараз в Ізраїлі не спостерігається масових приїздів нових біженців з України. А ті, які вже приїхали в країну, зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни повністю легально, сказав РБК-Україна посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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