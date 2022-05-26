Израиль предоставил украинским беженцам право на работу: главные правила

Израиль предоставит разрешение на работу в стране украинцам, которые вынужденно находятся на территории Израиля из-за войны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Израиле.

Так, разрешение позволит украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и обеспечивать себя, пока в Украине продолжается война и наши граждане не могут вернуться домой.

"Благодаря длительному переговорному процессу Посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля удалось изменить предварительный запрет правительства. Министр внутренних дел А.Шакед сегодня подтвердила, что Израиль предоставит разрешения на трудоустройство украинцам, вынужденно находящимся на территории Израиля в связи с войной в Украине", — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве Украины отметили, что приветствуют решение Министерства, которое является "беспрецедентным для местного законодательства".

Фото: Израиль предоставит украинцам, спасающимся от войны, право на работу в стране (Getty Images)

"В настоящее время прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов. Кроме того, МВД продлен срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня", — добавили в посольстве Украины.

Кто имеет право на работу в Израиле во время войны в Украине

Работать в Израиле смогут все граждане Украины, которые легально находились в стране по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также те, кто въехал после этой даты.

"Исходя из имеющейся информации и позиции МВД Израиля, гражданам Украины не нужно обращаться в отделения МВД и получать отдельные разрешительные документы на трудоустройство", — поясняют правила на профильном портале VisitUkraine.today.

Что нужно для оформления на работу в стране

Чтобы быть оформленным на работу в Израиле, нужно иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Фото: При трудоустройстве в Израиле украинцы имеют такие же права, как и граждане страны (Getty Images)

"Также Посольство настоятельно рекомендует оформлять трудовые отношения с работодателем, а именно подписывать договор (трудовой контракт). В случае нарушения прав, подписанные работодателем документы помогут вам защитить ваши права в судебных инстанциях Израиля", — обращают внимание в VisitUkraine.today.

Согласно законодательству Израиля, все иностранные сотрудники имеют в трудоустройстве такие же права, как и граждане Израиля. Если ваши права нарушены, вы можете свободно пользоваться услугами местных адвокатов, чтобы подать жалобу в судебные инстанции.

Тем временем Министерство внутренних дел Израиля продлило срок пребывания в стране временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня 2022 года. Это означает, что украинцы в Израиле смогут работать как минимум до этой даты. О возможном дальнейшем продлении таких условий в МВД Израиля уведомят отдельно.

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