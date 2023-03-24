Із квітня. Для українців у Чехії запроваджують нові правила: деталі

У Чехії затвердили зміни до закону про допомогу українським біженцям. Lex Ukrajina V вже підписав президент країни Петр Павел.

Основні зміни в Lex Ukrajina V стосуються виплат, медичного страхування та соціального житла, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Зміни з 1 квітня стосуються соціального житла і медичного страхування

Затверджені зміни набудуть чинності у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня. Вже наступного місяця почнуть діяти такі правила щодо безкоштовного проживання:

Максимальний термін надання безкоштовного житла – 150 днів з дати набуття тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.

Період безкоштовного проживання до набрання чинності Lex Ukraine V також враховується.

Право на безкоштовне проживання втрачається, якщо особа відмовляється від нього або залишає без поважних причин. Вважається, що людина вичерпала максимальний термін.

Якщо термін 150 днів уже вичерпаний до набранням чинності Lex Ukrajina V або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів із дати набрання чинності Lex Ukrajina V. Тобто і після 150 днів біженець може ще 90 днів проживати безкоштовно і відповідно мати час на пошук нового житла.

Вносяться зміни і до правил безплатного медичного страхування. Після 150 днів людям віком від 18 до 64 років держава більше не сплачує медичне страхування автоматично. Згідно з правками до закону, його і надалі оплачуватиме держава, якщо важкий стан здоров’я людини не дозволяє працювати. Наприклад, це лежачі особи, з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними захворюваннями на останніх стадіях паліативної допомоги.

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)

Із 1 липня змінюються правила надання виплат

Для українських біженців з 1 липня зміняться суми виплат і правила надання фінансової допомоги.

Фінансову допомогу вираховуватимуть так: сума допомог для всіх осіб плюс витрати на проживання та житло не повинні перевищувати суму виплат.

Перевірятимуть доходи з першої допомоги, враховуватимуть і прибутки з України та інших країн. Крім того, перевірятимуть банківські рахунки в Чехії.

Ті, хто проживає разом і спільно покриває витрати на свої потреби повинні подавати спільний запит на допомогу.

Уже з першої допомоги замість 5 000 крон виплачуватимуть прожитковий мінімум: дитина до 18 років – 3 490 крон, дитина від 6 до 10 років – 1,2 допомоги, 4 188 крон, дорослий – 4 860 крон.

Людина з інвалідністю отримуватимуть 1,5 допомоги відповідно до віку: дитина до 18 років – 5 235 крон, дорослий – 7 290 крон.

Після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, біженці отримуватимуть мінімум для існування – 3 130 крон.

Тільки на першу фінансову допомогу подати заявку можливо в паперовій формі. Далі заявки потрібно подавати у застосунку.

Також із 1 липня зміняться правила компенсації за надання безкоштовного житла для біженців – виплати солідарності.

На виплату матиме право фізична особа, яка безкоштовно надала житло людині з тимчасовим захистом і яка ділить це житлом з нею (під одним дахом).

Більше не виплачуватимуть допомогу тим, хто надає всю квартиру. Вартість орендованого житла враховуватимуть у фінансовій допомозі.

Нагадаємо, ми писали, що ще дві країни ЄС продовжили тимчасовий захист для українців.

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