С апреля. Для украинцев в Чехии вводят новые правила: детали

В Чехии утвердили изменения в закон о помощи украинским беженцам. Lex Ukrajina V уже подписал президент страны Петр Павел.
Основные изменения в Lex Ukrajina V касаются выплат, медицинского страхования и социального жилья, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Изменения с 1 апреля касаются социального жилья и медицинского страхования
Утвержденные изменения вступят в силу в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля. Уже в следующем месяце начнут действовать следующие правила бесплатного проживания:
- Максимальный срок предоставления бесплатного жилья – 150 дней с даты получения временной защиты. Сроки проживания в отдельных местах суммируются.
- Период бесплатного проживания до вступления в силу Lex Ukraine V также учитывается.
- Право на бесплатное проживание теряется, если человек отказывается от него или оставляет без уважительных причин. Считается, что человек исчерпал максимальный срок.
- Если срок 150 дней уже исчерпан до вступления в силу Lex Ukrajina V или в течение 90 дней после этого, тогда остается защитный срок 90 дней с даты вступления в силу Lex Ukrajina V. То есть и после 150 дней беженец может еще 90 дней проживать бесплатно и соответственно иметь время на поиск нового жилья.
Вносятся изменения и в правила бесплатного медицинского страхования. После 150 дней людям в возрасте от 18 до 64 лет государство больше не платит медицинское страхование автоматически. Согласно правкам к закону, его и дальше будет оплачивать государство, если тяжелое состояние здоровья человека не позволяет работать. Например, это лежачие люди, с рискованной беременностю, лица с онкологическими заболеваниями на последних стадиях паллиативной помощи.
Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
С 1 июля меняются правила предоставления выплат
Для украинских беженцев с 1 июля изменятся суммы выплат и правила предоставления финансовой помощи.
- Финансовую помощь будут вычислять следующим образом: сумма пособий для всех лиц плюс расходы на проживание и жилье не должны превышать сумму выплат.
- Будут проверять доходы с первой помощи, учитывать и доходы из Украины и других стран. Кроме того, будут проверять банковские счета в Чехии.
- Те, кто проживает вместе и совместно покрывает расходы на свои нужды, должны подавать общий запрос на помощь.
- Уже с первой помощи вместо 5 000 крон будут выплачивать прожиточный минимум: ребенок до 18 лет – 3 490 крон, ребенок от 6 до 10 лет – 1,2 пособия, 4 188 крон, взрослый – 4860 крон.
- Человек с инвалидностью будут получать 1,5 пособия по возрасту: ребенок до 18 лет – 5 235 крон, взрослый – 7 290 крон.
- После 150 дней с момента предоставления временной защиты беженцы будут получать минимум для существования – 3 130 крон.
- Только на первую финансовую помощь подать заявку можно в бумажной форме. Далее заявки нужно подавать в приложении.
Также с 1 июля изменятся правила компенсации за предоставление бесплатного жилья для беженцев – выплаты солидарности.
- На выплату будет иметь право физическое лицо, бесплатно предоставившее жилье человеку с временной защитой и делящее это жильем с ним (под одной крышей).
- Больше не будут выплачивать помощь тем, кто предоставляет всю квартиру. Стоимость арендуемого жилья будут учитывать в финансовой помощи.
Напомним, мы писали, что еще две страны ЕС продлили временную защиту украинцам.
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