Із ким дозволяється залишити дитину в Польщі, коли треба поїхати з країни: правила

У багатьох українців у Польщі виникає необхідність поїхати на певний час в Україну, але треба з кимось залишити дітей. У Польщі заборонено залишати неповнолітніх без нагляду.

Що робити, щоб дитину не вилучили соцслужби, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

За польськими законами, дитина до 18 років не може перебувати на території Польщі без нагляду дорослих. Якщо про це стане відомо органам опіки чи правоохоронцям, дитину заберуть до закладу соціального чи родинного типу. Обов'язок та право здійснювати постійну опіку над дитиною та представляти її інтереси переходить до керівника закладу чи до опікунської сім'ї. Повернути дитину під опіку батьків можна буде через суд.

Водночас для допомоги українським біженцям запроваджений інститут тимчасового опікуна. Його призначають дітям з українським громадянством, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і залишаються без опіки дорослої особи. Положення спецзакону в такому випадку не передбачають позбавлення батьків їхніх повноважень, тому перед виїздом з Польщі треба призначити тимчасового опікуна і спокійно вирушати в дорогу. Такими представниками можуть стати:

кровний родич дитини;

родич з боку батька чи матері дитини;

інша людина, яка може гарантувати належну опіку.

Якщо таких людей не знайдеться, кандидата назначає підрозділ органів соціальної допомоги. Одна людина може бути опікуном одночасно для кількох дітей.

Заяву про призначення тимчасового опікуна надається до суду за місцем перебування неповнолітнього. Приклад заяви можна отримати в суді або завантажити з сайту. У суді можна попросити призначити перекладача. Подання заяви про призначення тимчасового опікуна є безкоштовним. Суд розглядає справу у короткий час.

Нагадаємо, ми писали, як у Польщі карають за залишення дітей без нагляду. У країні почастішали випадки, коли українці залишають дітей самих.

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