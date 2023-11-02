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С кем разрешается оставить ребенка в Польше, когда нужно поехать из страны: правила

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У многих украинцев в Польше возникает необходимость поехать на время в Украину, но надо с кем-то оставить детей. В Польше запрещено оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Что делать, чтобы ребенка не изъяли соцслужбы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

По польским законам, ребенок до 18 лет не может находиться на территории Польши без присмотра взрослых. Если об этом станет известно органам опеки или правоохранителям, ребенка заберут в учреждение социального или семейного типа. Обязанность и право осуществлять постоянную опеку над ребенком и представлять его интересы переходит к руководителю заведения или к опекунской семье. Вернуть ребенка под опеку родителей можно будет через суд.

В то же время для помощи украинским беженцам введен институт временного опекуна. Его назначают детям с украинским гражданством, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года и остаются без попечения взрослого. Положения спецзакона в таком случае не предусматривают лишение родителей их полномочий, поэтому перед выездом из Польши нужно назначить временного опекуна и спокойно отправляться в путь. Такими представителями могут стать:

  • кровный родственник ребенка;
  • родственник со стороны отца или матери ребенка;
  • другой человек, который может гарантировать надлежащую опеку.

Если таких людей не найдется, кандидата назначает подразделение органов социальной помощи. Один человек может быть опекуном одновременно для нескольких детей.

Заявление о назначении временного опекуна подается в суд по месту нахождения несовершеннолетнего. Пример заявления можно получить в суде или скачать с сайта. В суде можно попросить назначить переводчика. Подача заявления о назначении временного опекуна бесплатна. Суд рассматривает дело в кратчайшие сроки.

Напомним, мы писали, как в Польше наказывают за оставление детей без присмотра. В стране участились случаи, когда украинцы оставляют детей самих.

Недавно украинка оставила 16-летнего сына за границей, он остался без жилья. Суд оштрафовал женщину за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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