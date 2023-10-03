Із калюжами на підлозі. Українці скаржаться на умови в наметовому таборі в Ірландії

Українці, яких в Ірландії із початку вересня селять у наметовий табір, скаржаться на погані умови проживання. Зараз у наметах розміщені 450 біженців.

Через дощову погоду мерзнуть та хворіють діти, розповідає РБК-Україна з посиланням на rte.ie.

Через брак місць для новоприбулих біженців в Ірландії вирішили селити людей у 3-6-місні намети на галявинах маєтку Страдбаллі Холл в графстві Ліїш. Ця локація відома проведенням фестивалю Electric Picnic.

Влада передбачала, що на території парку будуть розміщувати до 750 українців. Це мав бути тимчасовий захід для короткострокового розміщення людей перед розселенням у постійне житло.

Між тим, біженці, яким доводиться жити у наметах на траві, скаржаться на умови, які не підходять дітям. Зокрема, коли йде дощ, то на килимі на підлозі збираються калюжі. Коли дме вітер, це чути через тканину намету. Душові кабіни на вулиці, тому восени виходити надвір після душу дітям холодно.

Намети мають ліжка та спальні мішки. Але обігрівачі з'явилися тільки тиждень тому. За користування пральними машинами треба заплатити 2 євро, але не всі мають гроші.

Тим часом влада обіцяє припинити використовувати намети для розміщення біженців. Про це заявив міністр інтеграції Родерік О'Горман.

"Використання наметів у Страдбаллі припиниться в середині жовтня. Ми працюємо над забезпеченням довгострокового житла для цієї групи. Деякі з них цього тижня були переміщені в альтернативне житло", - сказав чиновник.

Міністр пояснив, що при розміщенні 93 000 людей треба використовувати всі варіанти. І на даний момент намети є одним із рішень.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців. Держава оплачує житло понад 70 тисячам українців.

Також стало відомо, що українцям в Ірландії починають видавати посвідки на проживання. Картки замінять жовті листи тимчасового захисту і діятимуть до закінчення захисту в Ірландії.

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