С лужами на полу. Украинцы жалуются на условия в палаточном лагере в Ирландии

Украинцы, которых в Ирландии с начала сентября селят в палаточный лагерь, жалуются на плохие условия проживания. Сейчас в палатках размещены 450 беженцев.

Из-за дождливой погоды мерзнут и болеют дети, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на rte.ie.

Из-за дефицита мест для вновь прибывших беженцев в Ирландии решили селить людей в 3-6-местные палатки на полянах имения Страдбалли Холл в графстве Лииш. Эта локация известна проведением фестиваля Electric Picnic.

Власти предполагали, что на территории парка будут размещать до 750 украинцев. Это должна быть временная мера для краткосрочного размещения людей перед расселением в постоянное жилье.

Между тем, беженцы, которым приходится жить в палатках на траве, жалуются на условия, не подходящие детям. В частности, когда идет дождь, то на ковре на полу собираются лужи. Когда дует ветер, это слышно через ткань палатки. Душевые кабины на улице, поэтому осенью выходить во двор после душа детям холодно.

В палатках есть кровати и спальные мешки. Но обогреватели появились только неделю назад. За пользование стиральными машинами нужно заплатить 2 евро, но не у всех есть деньги.

Тем временем власти обещают прекратить использовать палатки для размещения беженцев. Об этом заявил министр интеграции Родерик О'Горман.

"Использование палаток в Страдбалле прекратится в середине октября. Мы работаем над обеспечением долгосрочного жилья для этой группы. Некоторые из них на этой неделе были перемещены в альтернативное жилье", – сказал чиновник.

Министр объяснил, что при размещении 93 000 человек нужно использовать все варианты. И сейчас палатки являются одним из решений.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии направят дополнительный 1 млрд евро на размещение украинских беженцев. Государство оплачивает жилье более 70 тысяч украинцев.

Также стало известно, что украинцам в Ирландии начинают выдавать виды на жительство. Карты заменят желтые письма временной защиты и будут действовать до окончания защиты в Ирландии.

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