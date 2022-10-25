Із харчуванням і виплатами. Українцям продовжать проживання у готелях Болгарії до весни

Болгарія продовжує приймати українців, які шукають прихисток від війни. За офіційними даними, у країні зараз налічується майже 55 тисяч наших біженців.

Як українцям поселитися в Болгарїі та на який термін це можливо, TRAVEL РБК-Україна розповів директор туроператора "Янтур" Юліан Іващенко.

"Гарантовані безпека, тепло і харчування"

Безкоштовно у готелях та базах відпочинку Болгарії живуть 18,5 тисяч українців, і лише за останній тиждень заселилися тисячу осіб.

Наразі програма безкоштовного розміщення біженців у Болгарії триває до 31 жовтня, втім, очікується, що її вкотре продовжать.

Тому туристичні компаній пропонують евакуаційні виїди в Болгарію. Оплатити треба буде вартість автобуса – від 2000 гривень на людину в одну сторону.

Наприклад, керівник турагентства Анна Шевчук-Барабаш пише на сторінці Facebook, що пропонуються такі умови:

"Вважаю за необхідне запропонувати вам евакуаційний тур до Болгарії. Болгарська сторона бере на себе витрати на проживання та харчування. З вас лише проїзд. Я не буду вам малювати казкову картину відпочинку на екзотичних берегах. Та і взагалі не буду говорити про відпочинок. Я скажу про безпеку, тепло і харчування, які однозначно гарантовані".

Фото: Українські біженці в Болгарії (gettyimages.com)

Українців приймає 3* готель у Золотих Пісках, який забезпечує комплексним триразовим харчуванням. Оплатити треба буде тільки 6280 гривень за двох в один бік, або 8100 гривень – в обидва боки. Проживати можна 7-45 днів.

Як евакуюватися в Болгарію і чому це не туризм

Подібні пропозиції є і в інших туристичних компаній. Наприклад, на сайті туроператора "Янтур" говориться:

"Враховуючи події на південному сході, пропонуємо скористатись можливістю евакуації до Болгарії під державну програму "Тимчасовий прихисток" із Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Кропивницького".

Зазначається, що обов'язковою умовою є отримання статусу тимчасового прихистку. Також на сайті пояснюється, що в такому разі українці отримають:

розміщення в готелях з триразовим харчуванням;

можливість отримати разову допомогу у розмірі 375 лев (приблизно 180 євро);

можливість безкоштовно отримувати первинну медичну допомогу.

Квитки в одну сторону коштують від 2600 гривень із Одеси, з інших міст трохи дорожче.

Фото: Розселення українців в Болгарії влітку (gettyimages.com)

"Умови проживання базові, але переселенці не скаржаться"

Як розповів РБК-Україна Юліан Іващенко, компанія продає лише проїзд в автобусі, бо це евакуація, а не відпочинок. Втім, існують домовленості з болгарськими готелями, які приймають українців за програмою безкоштовного житла.

"Це програма уряду Болгарії за підтримки ЄС, що вони компенсують готелям суму за розміщення наших біженців. Тому готелі приймають людей безкоштовно за умови отримання статусу. Інакше вони мають сплачувати за проживання", - пояснює він.

Також протягом місяця можна отримати одноразову допомогу на сім'ю 375 левів. Відмовлятися від статусу не потрібно, а повернутися можна в будь-який момент.

"Програма по розміщенню в готелях ще не продовжена. Але неофіційно готелям, в яких живуть наші люди, вже повідомили, що будуть продовжувати платити після 31 жовтня – як мінімум до березня", - ділиться інформацією фахівець.

Зараз українці продовжують їхати в евакуацію в Болгарію – компанія відправляє 2-3 автобуса на тиждень.

"Програму скоротили в червні, тому зараз небагато готелів приймають біженців. Умови проживання дуже базові, але біженці не скаржаться. Ті, готелі, куди ми зараз вивозимо людей – на березі моря. В них опалення кондиціонерами або конвекторами", - зазначає він.

Фото: Номер в одному з готелів, які приймають біженців (booking.com)

В останній час в Болгарію евакуюються багато людей зі сходу, з Києва та Львова їдуть ті, хто раніше евакуювався із Запоріжжя та Дніпра.

"Вони не їдуть на море в сезон, це вже люди, які дійсно тікають від війни з регіонів, де тривають активні бойові дії, і кому нема куди повернутися", - пояснює він.

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