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Без іспиту. Країна ЄС спростила українцям обмін водійських прав

Фото: Українські водійські права (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Для українців у Литві спростили обмін українських водійських посвідчень. При отриманні литовських прав не потрібно буде складати іспит.

Таку угоду про взаємне визнання посвідчень водія підписали у Брюсселі міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте з українським колегою Ігорем Клименком, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lrt.lt.

Водійські права громадян України у Литві вже визнаються. Але тепер при обміні посвідчень водія категорії А та В українцям більше не треба буде складати іспит з водіння.

"Ми підписали угоду, на яку дуже чекають українці, які проживають у Литві. Ми повністю підтримуємо Україну і робимо все, щоб забезпечити максимальне надання послуг для українців, які проживають у Литві", – сказала Агне Білотайте.

Для обміну треба буде надати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та медичну довідку.

Фото: Центр для українців у Литві (gettyimages.com)

Угода набуде чинності за кілька місяців, щойно будуть завершені усі необхідні процедури в обох країнах.

Нагадаємо, ми писали, як обміняти українські водійські права у Німеччині.

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ЛитваВодійське посвідчення