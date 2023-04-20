В Ірландії не збудований жоден модульний будинок для українців: причини

Ірландія прийняла понад 75 тисяч українських біженців, що спричинило небувалий дефіцит житла в країні. Влада пообіцяла побудувати модульні містечка.

Поки що в Ірландії не збудували жодного модульного будинку для українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thejournal.ie.

У червні 2022 року уряд затвердив плани на будівництво 500 модульних будинків для 2000 українців. Міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що перше містечко буде завершено в листопаді 2022 року, а всі 500 будуть здані в експлуатацію наприкінці лютого або на початку березня 2023 року. Наразі це відкладено до червня. Загалом поставили за мету побудувати 700 таких будинків.

Державі вдалося знайти поки що лише 7 земельних ділянок, на яких можна збудувати 312 модульних будинків.

Зазначається, що основною перевагою модульного житла є швидкість, що дозволяє зібрати будинки на місці лише за чотири години. Однак, необхідно оцінити, чи підходять запропоновані ділянки для будівництва будинків. На сьогоднішній день лише на деяких почалися будівельні роботи.

На сьогоднішній день для будівництва модульних будинків вибрані такі місця, там уже розпочався підготовчий етап робіт:

30 будинків – у місті Каван;

64 – у Махоні, графство Корк;

62 – у Терлсі, графство Типперері;

22 – у Дурлі-Парку, графство Слайго;

28 – у Клерморрісі, графство Мейо;

64 – у Клонмінчі, графство Оффалі;

42 – у Ратдауні, графство Лауа.

Із середини червня планують заселяти людей у модульні будинки у містах Корк та Каван.

Фото: Локація для модульних будинків у Махоні у Корку (колаж РБК-Україна)

У Департаменті інтеграції пояснили, чому деякі ділянки були визнані невідповідними. Наприклад, плани ділянок у Уотерфорді та Корку на 74 будинки скасували після перевірок.

"У деяких випадках ділянки виявилися непридатними з різних причин, включаючи затоплення, обмежений доступ до ділянки, відсутність електропостачання або водопостачання поблизу, відсутність дренажної інфраструктури та рентабельність", – зазначив представник відомства.

Скільки ділянок визнали непридатними, у Департаменті не уточнили.

Нагадаємо, ми писали, що готелі в Ірландії почали відмовлятися від біженців.