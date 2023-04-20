В Ирландии не построен ни один модульный дом для украинцев: причины

Ирландия приняла более 75 тысяч украинских беженцев, что вызвало небывалый дефицит жилья в стране. Власти пообещали построить модульные городки.

Пока в Ирландии не построили ни одного модульного дома для украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thejournal.ie.

В июне 2022 года правительство утвердило планы на строительство 500 модульных домов для 2000 украинцев. Министр интеграции Родерик О'Горман заявил, что первый городок будет завершен в ноябре 2022 года, а все 500 будут сданы в эксплуатацию в конце февраля или начале марта 2023 года. Теперь это отложено до июня. В общем поставили цель построить 700 таких домов.

Государству удалось найти пока только 7 земельных участков, на которых можно построить 312 модульных домов.

Отмечается, что основным преимуществом модульного жилья является скорость, позволяющая собрать дома на месте всего за четыре часа. Однако необходимо оценить, подходят ли предлагаемые участки для строительства домов. На сегодняшний день лишь на некоторых начались строительные работы.

На сегодняшний день для строительства модульных домов выбраны следующие места, там уже начался подготовительный этап работ:

30 домов – в городе Каван;

64 – в Махоне, графство Корк;

62 – в Терлсе, графство Типперэри;

22 – в Дурли-Парке, графство Слайго;

28 – в Клерморрисе, графство Мейо;

64 – в Клонминче, графство Оффали;

42 – в Ратдауни, графство Лауа.

С середины июня планируют заселять людей в модульные дома в городах Корк и Каван.

Фото: Локация для модульных домов в Махоне в Корке (коллаж РБК-Украина)

В Департаменте интеграции объяснили, почему некоторые участки были признаны неподходящими. Например, планы участков в Уотерфорде и Корке на 74 дома отменили после проверок.

"В некоторых случаях участки оказались непригодными по разным причинам, включая затопление, ограниченный доступ к участку, отсутствие электроснабжения или водоснабжения поблизости, отсутствие дренажной инфраструктуры и рентабельность", – перечислил представитель ведомства.

Сколько участков признали непригодными, в Департаменте не уточнили.

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