В Ірландії стане легше влаштуватися на роботу: кому саме

В Ірландії спростять працевлаштування для іноземних працівників. Так намагаються вирішити проблему нестачі кваліфікованої робочої сили.

Кому та за яких умов буде легше знайти роботу в Ірландії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Медикам з країн поза ЄС дозвіл видаватимуть через електронну заявку

З 1 вересня в Ірландії прийняли рішення, щоб спростити умови роботи для іноземців. Зокрема, йдеться про полегшення умов роботи для лікарів із країн за межами Європейської економічної зони, які прожили в Ірландії принаймні 21 місяць.

"Лікарі з країн, які не є членами ЄЕЗ, які вже перебувають у державі протягом 21 місяця або більше, маючи загальний дозвіл на працевлаштування, можуть подати заявку на новий дозвіл, який надає їм право працювати без дозволу. Їхні чоловіки чи дружини, або партнери також отримають дозвіл на роботу", — йдеться в заяві Департаменту підприємництва, торгівлі та зайнятості Ірландії.

Тим, хто планує подати заявку, рекомендують заповнити лист "Stamp 4", а потім надіслати його разом із нещодавньою платіжною відомістю на EPStamp4@enterprise.gov.ie , позначивши в темі "Doctors Stamp 4 Request".

Після того заявникам прийде електронний лист із підтвердженням, більше нічого не треба буде робити.

Фото: У країні бракує лікарів та будівельників (unsplash.com/gregory-dalleau)

Після схвалення заявки заявники отримають дозвіл "Stamp 4", а міністерство юстиції виконає всі процедури подачі заявок, які лікарі раніше мали виконувати самостійно.

Сектор охорони здоров'я в Ірландії наразі відчуває нестачу таких працівників:

фармацевти;

кардіологи;

фізіотерапевти;

психологи;

логопеди.

З 1 вересня Департамент підприємництва, торгівлі та зайнятості також почав видавати всі дозволи на працевлаштування в електронному форматі. На формах від імені міністра буде підпис високопосадовця, а також унікальний номер дозволу.

"Не буде вимоги обмінювати поточні дозволи на цей оновлений формат дозволів, і всі наявні дозволи залишатимуться чинними", – зазначили у відомстві.

У яких галузях найбільше бракує працівників

Згідно з опитуванням компанії Indeed, яке провели влітку цього року, майже третина ірландських компаній почали розміщувати оголошення про роботу за кордоном у пошуках працівників на найважливіші вакантні місця.

Чотири найбільші галузі, які намагаються заповнити вакантні посади, — це наука та інженерія, IT, на які зараз припадає майже 10% усіх робочих місць у столиці, бізнес і фінанси, а також охорона здоров’я та соціальне забезпечення.

Однак інші галузі промисловості Ірландії також відчувають нестачу робочої сили – наприклад, будівництво. За даними дослідження Core Research, 63% будівельних компаній найважче заповнити посади спеціалістів: з охорони праці – 41%, інженерів (32%), мулярів і теслярів (по 31 %).

Згідно з даними, опублікованими Statista, у 2021 році до Ірландії прибули приблизно 65200 іммігрантів. Найбільшу хвилю за останні 20 років було зафіксовано у 2007 році – тоді в країну переїхало близько 151100 мігрантів.

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