В Ирландии станет легче устроиться на работу: кому именно

В Ирландии упростят трудоустройство иностранных работников. Так пытаются решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы.

Кому и при каких условиях будет легче найти работу в Ирландии, TRAVEL сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com .

Медикам из стран вне ЕС разрешение будут выдавать через электронную заявку

С 1 сентября в Ирландии было принято решение, чтобы упростить условия работы для иностранцев. В частности, речь идет об облегчении условий работы для врачей из стран за пределами Европейской экономической зоны, проживших в Ирландии не менее 21 месяца.

"Врачи из стран, не являющихся членами ЕЭЗ, которые уже находятся в государстве в течение 21 месяца или более, имея общее разрешение на трудоустройство, могут подать заявку на новое разрешение, которое дает им право работать без разрешения. Их мужья или жены, или партнеры также получат разрешение на работу", - говорится в заявлении Департамента предпринимательства, торговли и занятости Ирландии.

Тем, кто планирует подать заявку, рекомендуют заполнить письмо "Stamp 4", а затем отправить его вместе с недавней платежной ведомостью на EPStamp4@enterprise.gov.ie, указав в теме "Doctors Stamp 4 Request".

После этого заявителям придет электронное письмо с подтверждением, больше ничего не нужно будет делать.

Фото: В стране не хватает врачей и строителей (unsplash.com/gregory-dalleau)

После одобрения заявки заявители получат разрешение "Stamp 4", а министерство юстиции выполнит все процедуры подачи заявок, которые врачи раньше должны выполнять самостоятельно.

Сектор здравоохранения в Ирландии испытывает недостаток таких работников:

фармацевты;

кардиологи;

физиотерапевты;

психологи;

логопеды.

С 1 сентября Департамент предпринимательства, торговли и занятости начал выдавать все разрешения на трудоустройство в электронном формате. На формах от имени министра будет подпись высокопоставленного чиновника, а также уникальный номер разрешения.

"Не будет требования обменивать текущие разрешения на этот обновленный формат разрешений, и все имеющиеся разрешения будут оставаться в силе", - отметили в ведомстве.

В каких отраслях больше всего не хватает работников

Согласно опросу компании Indeed, проведенного летом этого года, почти треть ирландских компаний начали размещать объявления о работе за рубежом в поисках работников на важнейшие вакантные места.

Четыре самые крупные отрасли которые пытаются заполнить вакантные должности, — это наука и инженерия, IT, на которые сейчас приходится почти 10% всех рабочих мест в столице, бизнес и финансы, а также здравоохранение и социальное обеспечение.

Однако другие отрасли промышленности Ирландии также испытывают нехватку рабочей силы – например, строительство . По данным исследования Core Research, 63% строительных компаний труднее всего заполнить должности специалистов: по охране труда – 41%, инженеров (32%), каменщиков и плотников (по 31%).

Согласно данным, опубликованным Statista, в 2021 году в Ирландию прибыли примерно 65200 иммигрантов. Самая большая волна за последние 20 лет была зафиксирована в 2007 году – тогда в страну переехало около 151100 мигрантов.

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