Іноземцям у Польщі продовжать заборону скаржитися на місцеву владу: про що йдеться

У Польщі іноземці не зможуть скаржитися на місцеві адміністрації та подавати на них в суд за повільний розгляд справи про видачу дозволу на перебування в країні.
Забороняється також звертатися до суду зі скаргою на воєводу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на in Poland.
Заборона іноземцям скаржитися на воєводські адміністрації (ужонжи) у Польщі почала діяти навесні 2022 року, коли влада внесла поправки до закону про допомогу українським біженцям. Тоді заморозилися терміни розгляду справ іноземців про:
Обмеження стосувалися скарг на бездіяльність воєводи та скарг до суду стосовно легалізації іноземця. Заборона була чинна до 31 грудня 2022 року.
Днями на засіданні Сенатської комісії обмеження запропонували продовжити як мінімум до 23 серпня 2023 року. Причина у неготовності польських органів влади обробити велику кількість заяв, які подали українці.
Наразі в Польщі діє заборона по подачу документів на карту побиту воєнним мігрантам під загрозою залишення справи без розгляду.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії змінять умови проживання для українців.