Іноземцям у Польщі продовжать заборону скаржитися на місцеву владу: про що йдеться

У Польщі іноземці не зможуть скаржитися на місцеві адміністрації та подавати на них в суд за повільний розгляд справи про видачу дозволу на перебування в країні.

Забороняється також звертатися до суду зі скаргою на воєводу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на in Poland.

Заборона іноземцям скаржитися на воєводські адміністрації (ужонжи) у Польщі почала діяти навесні 2022 року, коли влада внесла поправки до закону про допомогу українським біженцям. Тоді заморозилися терміни розгляду справ іноземців про:

тимчасове перебування (карта побиту);

постійне перебування (сталий побит);

резидент ЄС.

Обмеження стосувалися скарг на бездіяльність воєводи та скарг до суду стосовно легалізації іноземця. Заборона була чинна до 31 грудня 2022 року.

Фото: Оформлення документів українців у Польщі (gettyimages.com)

Днями на засіданні Сенатської комісії обмеження запропонували продовжити як мінімум до 23 серпня 2023 року. Причина у неготовності польських органів влади обробити велику кількість заяв, які подали українці.

Наразі в Польщі діє заборона по подачу документів на карту побиту воєнним мігрантам під загрозою залишення справи без розгляду.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії змінять умови проживання для українців.