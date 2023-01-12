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Иностранцам в Польше продолжат запрет жаловаться на местные власти: о чем идет речь

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 12:21
Иностранцам в Польше продолжат запрет жаловаться на местные власти: о чем идет речь Фото: Оформление карты побыту в ужонде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше иностранцы не смогут жаловаться на местные администрации и подавать в суд за медленное рассмотрение дела о выдаче разрешения на пребывание в стране.

Запрещается также обращаться в суд с жалобой на воеводу, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на in Poland.

Запрет иностранцам жаловаться на воеводские администрации (ужонды) в Польше начал действовать весной 2022 года, когда власти внесли поправки в закон о помощи украинским беженцам. Тогда заморозились сроки рассмотрения дел иностранцев о:

  • временном пребывании (карта побыту);
  • постоянное пребывание (сталый побыт);
  • резидент ЕС.

Ограничения касались жалоб на бездействие воеводы и жалоб в суд по поводу легализации иностранца. Запрет действовал до 31 декабря 2022 года.

Иностранцам в Польше продолжат запрет жаловаться на местные власти: о чем идет речьФото: Оформление документов украинцев в Польше (gettyimages.com)

На днях на заседании Сенатской комиссии ограничения предложили продлить как минимум до 23 августа 2023 года. Причина в неготовности польских органов власти обработать большое количество поданных украинцами заявлений.

В настоящее время в Польше действует запрет на подачу документов на карту побыту военным мигрантам под угрозой оставления дела без рассмотрения.

Напомним, мы писали, что в Чехии изменят условия проживания для украинцев.

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