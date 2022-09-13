Инфляция и выборы. Почему Турция не отказывается от туристов из РФ

Турция продолжает принимать российских туристов вопреки позиции ЕС, ведь они дают импульс ключевому сектору туризма страны. При этом оппозиционные политики Турции говорят, что полномасштабное вторжение России в Украину наносит большой ущерб отрасли.

Как турецкий туризм пытается выжить на фоне войны в Украине и почему в Турции делают ставку на россиян, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Во время пандемии украинские и российские туристы не дали отрасли развалиться"

По данным министерства культуры и туризма Турции, Россия является вторым по величине источником туристов для страны: в этом году ее посетили почти 2,2 миллиона россиян.

Это больше, чем 1,5 миллиона российских туристов в 2021 году, когда отрасль только восстанавливалась после пандемии. Однако число посетителей из РФ все равно меньше, чем до пандемии.

"До нападения России на Украину туристическая индустрия возлагала большие надежды на эти два рынка, но война разрушила эти планы. Если бы не было войны, нашу страну посетило бы гораздо большее количество российских туристов", — сказал Четин Осман Будак, оппозиционный депутат, представляющий туристический центр Анталии.

Фото: Пляжный отдых в Турции (pixabay.com)

По его данным, за первые семь месяцев 2022 года число туристов из Украины составило 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"И российские, и украинские туристы чрезвычайно важны для турецкого туризма. Во время пандемии, особенно когда европейские страны предприняли очень серьезные меры по закрытию, туристы из России и Украины не позволили отрасли полностью развалиться", — сказал он.

Вместо ЕС россияне повезут деньги в Турцию

Украинские власти призвали страны запретить визиты из России. Такие заявления делал как президент Украины, так и министр иностранных дел.

"Хотя юридическая ответственность за совершенные преступления действительно индивидуальная, есть и общая социальная ответственность, которую должны нести все россияне за те ужасы, которые обрушились на Украину", - написал Дмитрий Кулеба в статье Politico.

На прошлой неделе ЕС заявил о приостановке действия упрощенного визового режима, который облегчал россиянам посещение блока.

Фото: Достопримечательности Стамбула (pixabay.com)

Это повышает вероятность, что россияне решат потратить свои туристические доллары в Турции, которая не закрыла свое воздушное пространство для рейсов из России, в отличие от западных союзников, допускает издание.

Почему экономика Турции так зависит от туризма

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2019 году на туризм приходилось 11% ВВП Турции и почти 2,3 миллиона рабочих мест.

Россия в течение многих лет была ведущим источником туризма в Турцию на фоне укрепления отношений президента Турции с президентом России, что, по мнению аналитиков, обусловлено геополитическими амбициями уменьшить зависимость Анкары от западных союзников.

Помимо туризма, Россия также является важным источником энергии и торговли, и после вторжения России в Украину Анкара старалась поддерживать связи с обеими странами.

Через месяц после вторжения в Украину министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи могут посещать его страну.

Фото: На туризм приходится 11% ВВП Турции (pixabay.com)

В августе AFP (Агентство Франс-Пресс) сообщило, что ведущая турецкая бизнес-ассоциация заявила, что получила письмо от правительства США с предупреждением, что турецкие фирмы могут быть подвергнуты санкциям за сотрудничество с российскими компаниями.

Число иностранных туристов влияет на рейтинги власти

В прошлом году турецкая лира потеряла 44% своей стоимости, что сделало страну привлекательным туристическим направлением с растущим числом туристов из Германии, Великобритании и Болгарии.

Цифры в туризме могут улучшить популярность Реджепа Тайипа Эрдогана, которая снизилась из-за ухудшения экономики. Рост туризма, инвестиций и торговли из России, а также стран Персидского залива имеет решающее значение для действующего президента в ситуации, когда до национальных выборов осталось меньше года, считает старший научный сотрудник Вашингтонского института Сонер Чагаптай, специализирующийся на Турции.

"Платформа переизбрания президента Турции Эрдогана содержит элемент сильного открытия экономики, чтобы дать гражданам чувство облегчения и возможность забыть о тяжелом периоде, через который они прошли. Туризм - действительно важная часть этого", — отметил эксперт.

Напомним, мы писали, что в Египте планируют ввести российскую валюту в туризме.