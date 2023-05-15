Все інакше. З якими проблемами українці стикаються після прибуття у Фінляндію

Фінляндія – одна з країн, яка продовжує гостинно приймати українських біженців. Статус тимчасового захисту там отримали 53 тисячі втікачів від війни в Україні.

З якими проблемами українці стикаються в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на обговорення у групі "Українці у Фінляндії" у Facebook.

Проживання у центрі прийому і відсутність своїх речей

На початку 2023 року Фінляндія запустила програму прийому українських біженців з Естонії, щоб розвантажити цю пострадянську країну, яка прийняла велику хвилю втікачів від війни. Втім, охочих переїхати до Фінляндії виявилося дуже мало. Одна з причин – людей на 12 місяців "прив'язують" до центрів розміщення.

Проживання в такому центрі прийому одна з біженок називає в числі проблем, з якими стикнулася у цій країні:

"Життя в центрі прийому в одній квартирі зі сторонніми людьми, неможливість розслабитися, помитися і випрати, коли треба, приготувати їжу, відсутність своїх речей, ліжка, постелі, одягу та грошей придбати те, що хочеш. Відсутність друзів та допомоги. Дитина постійно в тузі за своїм життям вдома, не може розважатися і розвиватися, як вдома", – написала користувачка Юлія.

Фінська мова для вирішення питань і роботи

Знання мови країни перебування – проблема для переважної більшості біженців не лише у Фінляндії. Втім, неможливість спілкуватися з лікарями чи влаштуватися на роботу через те, що не володіють фінською мовою лише додає проблем українцям у цій країні.

"Перша біда – мова, друга – лікарі, третя – підселення чужої родини. Ми поїхали з Фінляндії, зараз в Естонії, і все добре", - поділилася враженнями українка Світлана.

Основна проблемою називає мову і інший користувач на ім'я Руслан. За його словами, якщо є знання англійської – то адаптуватися легше.

"На роботу візьмуть тільки, тоді коли фін не захоче сам іти на ту вакансію", – зауважує він.

"Зрозуміти, як тут платять податки, як подовжити рецепт по телефону, як спитати щось нагальне, щоб тебе зрозуміли фіни фінською, а не дивилися на тебе як на пришестя", – перелічує ситуації, в яких бракує знання мови, Ольга.

Через клімат частіше хворіють

Фінляндія – країна на півночі Європи. Для багатьох українців проблемою став місцевий клімат. Біженка Єлизавета Репетило скаржиться на те, що недооцінила його вплив на здоров'я.

"Стала частіше хворіти на сезонні застуди. Тепер мені легше підхопити сезонні віруси. В Україні хворіла раз на два роки. У Фінляндії же хворію два рази на рік стабільно. Вишкрябуватися треба декілька тижнів точно. Був період , що сипалося волосся. Прокидаєшся, і прямо килимом на простирадлі. Кажуть, період адаптаційний", – розповідає вона.

За її словами, для багатьох жінок у Фінляндії стало проблемою відвідування гінеколога. Якщо в Україні пацієнтки можуть лікуватися в того самого лікаря роками, то у Фінляндії потрапляють часто до різних фахівців.

Також біженці нарікають на те, що до лікаря взагалі складно потрапити – і це вже проблема. Особливо – полікувати зуби, пишуть біженці:

"Похід до стоматолога, тут це біда";

"Це біда для всіх, хто тут живе. Сплачуєш податків третину від прибутку, а щоб зуби полікувати, змушені їхати в інші країни".

У коментарях українці зазначають, що запломбувати зуб у державній клініці обходиться трохи більше 30 євро, а у приватній ціна може складати сотні євро.

Адаптація дітей і туга за Україною

Діти, які стали біженцями в Європі, переживають проживання на чужині чи не найтяжче. Їх дуже часто не цікавить місцеве життя та перспективи звикати до нової країни. Це стає проблемою для батьків, які дбають про безпеку для своїх дітей.

"В моєму випадку – складна адаптація дитини. Сину 11 років, не хоче спілкуватися з новими знайомими, сумує за друзями з України. Кожного дня туга за батьківщиною, і по декілька разів на день питання, коли поїдемо додому. Ну, звичайно, для мене мовний бар'єр, правила не всі відомі", – пише Тетяна Іванова.

Складно розібратися з фінансовими питаннями

Також біженці пишуть, що проблемою стали фінансові питання. У Фінляндії складніше взаємодіяти з банками.

"У нас можна відкрити рахунок онлайн вдома чи у відділі банку за пару хвилин. Тут багато різних паперів та багато чого потрібно. Не подобається, що контролюють рахунки, звідки гроші, дивляться витрати", – поскражилася одна з користувачок.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах українці масово відмовляються від прихистку.