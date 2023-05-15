Все по-другому. С какими проблемами украинцы сталкиваются по прибытии в Финляндию

Финляндия – одна из стран, которая продолжает гостеприимно принимать украинских беженцев. Статус временной защиты там получили 53 тысяч бежавших от войны в Украине.

С какими проблемами украинцы сталкиваются в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на обсуждение в группе "Украинцы в Финляндии" в Facebook.

Проживание в центре приема и отсутствие своих вещей

В начале 2023 года Финляндия запустила программу приема украинских беженцев из Эстонии, чтобы разгрузить постсоветскую страну, которая приняла большую волну бежавших от войны. Впрочем, желающих переехать в Финляндию оказалось очень мало. Одна из причин – людей на 12 месяцев "привязывают" к центрам размещения.

Проживание в таком центре приема одна из беженок называет в числе проблем, с которыми столкнулась в этой стране:

"Жизнь в центре приема в одной квартире с посторонними людьми, невозможность расслабиться, помыться и постирать, когда нужно, приготовить еду, отсутствие своих вещей, кровати, постели, одежды и денег приобрести то, что хочешь. Отсутствие друзей и помощи. Ребенок постоянно в тоске по своей жизни дома, не может развлекаться и развиваться, как дома", – написала пользовательница Юлия.

Финский язык для решения вопросов и работы

Знание языка страны пребывания – проблема для подавляющего большинства беженцев не только в Финляндии. Впрочем, невозможность общаться с врачами или устроиться на работу из-за того, что не владеют финским языком, только добавляет проблем украинцам в этой стране.

"Первая беда – язык, вторая – врачи, третья – подселение чужой семьи. Мы уехали из Финляндии, сейчас в Эстонии, и все хорошо", – поделилась впечатлениями украинка Светлана.

Основной проблемой называет язык и другой пользователь по имени Руслан. По его словам, если есть знание английского – то адаптироваться легче.

"На работу возьмут только тогда, когда финн не захочет сам идти на ту вакансию", – отмечает он.

"Понять, как здесь платят налоги, как продлить рецепт по телефону, как спросить что-то неотложное, чтобы тебя поняли финны на финском, а не смотрели на тебя как на пришествие", – перечисляет ситуации, в которых не хватает знания языка, Ольга.

Из-за климата чаще болеют

Финляндия – страна на севере Европы. Для многих украинцев проблемой стал местный климат. Беженка Елизавета Репетило жалуется на то, что недооценила его влияние на здоровье.

"Стала чаще болеть сезонными простудами. Теперь мне легче подхватить сезонные вирусы. В Украине болела раз в два года. В Финляндии же болею два раза в год стабильно. Выкарабкиваться надо несколько недель точно. Был период сыпавшихся волос. Просыпаешься, и прямо ковром на простыне. Говорят, период адаптационный", – рассказывает она.

По ее словам, для многих женщин в Финляндии стало проблемой посещение гинеколога. Если в Украине пациентки могут лечиться у того же врача годами, то в Финляндии часто попадают к разным специалистам.

Также беженцы сетуют на то, что врачу вообще сложно попасть – и это уже проблема. Особенно – полечить зубы, пишут беженцы:

"Поход к стоматологу, здесь это беда";

"Это беда для всех, кто здесь живет. Платишь налогов треть от доходов, а чтобы зубы полечить, вынуждены ехать в другие страны".

В комментариях украинцы отмечают, что запломбировать зуб в государственной клинике обходится чуть больше 30 евро, а в частной цена может составлять сотни евро.

Адаптация детей и тоска по Украине

Дети, ставшие беженцами в Европе, переживают проживание на чужбине едва ли не труднее всех. Их очень часто не интересует местная жизнь и перспективы привыкать к новой стране. Это становится проблемой для родителей, которые заботятся о безопасности своих детей.

"В моем случае – сложная адаптация ребенка. Сыну 11 лет, не хочет общаться с новыми знакомыми, скучает по друзьям из Украины. Каждый день тоска по родине, и по несколько раз в день вопрос, когда поедем домой. Ну, конечно, для меня языковой барьер, правила не все известны", – пишет Татьяна Иванова.

Сложно разобраться с финансовыми вопросами

Также беженцы пишут, что проблемой стали финансовые вопросы. В Финляндии труднее взаимодействовать с банками.

"У нас можно открыть счет онлайн дома или в отделе банка за пару минут. Здесь много разных бумаг и многое нужно. Не нравится, что контролируют счета, откуда деньги, смотрят расходы", – посетовала одна из пользовательниц.

Напомним, мы писали, в каких странах украинцы массово отказываются от убежища.