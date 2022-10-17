Хвиля не знижується. Скільки українців прибули до Чехії минулого тижня

Чехія продовжує надавати прихисток українським біженцям. Із початку війни ця країна прийняла вже понад півмільйона українців.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Радіо Прага".

За останній тиждень статус тимчасового захисту у Чехії отримали 3574 українця. Всього з 24 лютого влада видала 446 811 тимчасових віз, що дозволяють українцям перебувати в країні на час війни. З візою біженці мають доступ до державного медичного страхування, ринку праці та освіти.

Усього за минулі 7 днів поліція у справах іноземців отримала звернення 11 628 біженців з України. Приблизно такі самі цифри і за попередні тижні.

За правилами, українські біженці зобов'язані зареєструватись протягом трьох днів після прибуття до Чехії.

Загалом з початку війни зареєструвався 534 041 українець. Однак ця статистика не враховує дітей віком до 15 років, які становлять третину від загальної кількості біженців. Це означає, що загальна кількість біженців, які прибули до Чехії з України, може досягати 700 тисяч осіб.

Фото: Чехи прийняли українських біженців безкоштовно (gettyimages.com)

Тим часом, скільки українців залишаються в країні, влада не береться порахувати. У кінці серпня, за оцінками міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, у Чехії перебувало близько 300 тисяч українців, які тікають від війни.

Українці швидко знаходять роботу, тож держава менше витрачає

У Чехії раніше вважали, що у вересні витрати на українських біженців становили понад 688 млн євро. За словами міністра фінансів Збинека Станюри, за рік витрати можуть виявитися нижчими, ніж очікувалося, і не перевищать 1 млрд євро.

Найбільшою статтею видатків виявилася фінансова допомога – українським біженцям виплатили 285 млн євро. У трохи менше обійшлася охорона здоров'я та проживання українців.

За словами міністра, українці швидко знайшли роботу – у вересні працевлаштувалися 120 тисяч наших біженців. Українці не сильно перевантажують систему охорони здоров'я, багатьох наших людей чехи поселили вдома безкоштовно.

Нагадаємо, ми писали, що Нідерланди продовжили термін перебування українців.