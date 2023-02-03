"Мобілізація" за кордоном. У Польщі попереджають про фейки РФ проти українців

У Польщі розпочалася кампанія дезінформації щодо українських біженців, попереджають громадян в уряді країни. Фейки пов'язують із бажанням РФ викликати ворожість до українців.

Про поширення повідомлень щодо біженців з України TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на euractiv.com.

Про те, що у Польщі почали поширювати неправдиву інформацію щодо українців, попередив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарін під час прес-конференції.

Він розповів про випадки потрапляння листів на електронну пошту поляків, а також листівки, розклеєні на вулицях польських міст, згідно з якими Департамент міжнародних справ та міграції МВС та Управління у справах іноземців збирають інформацію про українських біженців, які мешкають у Польщі.

"Зміст цих прокламацій, які є явно сфабрикованими листами, є припущенням про те, що польська держава збирає дані про українців, які постійно проживають у Польщі. З цього змісту виходить, нібито Польща готує базу даних для майбутньої мобілізаційної акції, яку передбачається провести у Польщі", – розповів чиновник.

Фото: Фейкові оголошення у Польщі (gov.pl)

За словами Станіслава Жаріна, аналогічні кампанії з дезінформації відбуваються в Україні та Литві, і вони можуть бути пов'язані з РФ.

"Це явна пропозиція російської сторони, яка є частиною різних кампаній, розрахованих на те, щоб спровокувати взаємну ворожість між українцями та суспільствами у країнах, де вони наразі проживають", – зазначив політик.

Фото: Зразок фейкового листа від імені міграційної влади (gov.pl)

"Ми оцінюємо, що йдеться про підготовку більш серйозної кампанії у міжнародному масштабі. До неї можуть бути залучені кілька західних країн, і ми, безумовно, бачимо, що перші етапи вже проходять у Польщі, звідси й моє попередження", – сказав він.

З 24 лютого 2022 року 9,57 мільйона українських біженців перетнули кордон із Польщею. На сьогодні до України повернулося 7,71 мільйона людей. У Польщі залишаються 3 мільйони українців у Польщі, включаючи тих, хто там проживав до війни.

Нагадаємо, ми писали, як українцям виїжджати із Польщі без втрати тимчасового захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.