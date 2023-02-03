ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мобілізація" за кордоном. У Польщі попереджають про фейки РФ проти українців

Новость на русском →
П'ятниця 03 лютого 2023 14:49
"Мобілізація" за кордоном. У Польщі попереджають про фейки РФ проти українців Фото: Підтримка українців у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі розпочалася кампанія дезінформації щодо українських біженців, попереджають громадян в уряді країни. Фейки пов'язують із бажанням РФ викликати ворожість до українців.

Про поширення повідомлень щодо біженців з України TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на euractiv.com.

Про те, що у Польщі почали поширювати неправдиву інформацію щодо українців, попередив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору країни Станіслав Жарін під час прес-конференції.

Він розповів про випадки потрапляння листів на електронну пошту поляків, а також листівки, розклеєні на вулицях польських міст, згідно з якими Департамент міжнародних справ та міграції МВС та Управління у справах іноземців збирають інформацію про українських біженців, які мешкають у Польщі.

"Зміст цих прокламацій, які є явно сфабрикованими листами, є припущенням про те, що польська держава збирає дані про українців, які постійно проживають у Польщі. З цього змісту виходить, нібито Польща готує базу даних для майбутньої мобілізаційної акції, яку передбачається провести у Польщі", – розповів чиновник.

&quot;Мобілізація&quot; за кордоном. У Польщі попереджають про фейки РФ проти українцівФото: Фейкові оголошення у Польщі (gov.pl)

За словами Станіслава Жаріна, аналогічні кампанії з дезінформації відбуваються в Україні та Литві, і вони можуть бути пов'язані з РФ.

"Це явна пропозиція російської сторони, яка є частиною різних кампаній, розрахованих на те, щоб спровокувати взаємну ворожість між українцями та суспільствами у країнах, де вони наразі проживають", – зазначив політик.

&quot;Мобілізація&quot; за кордоном. У Польщі попереджають про фейки РФ проти українцівФото: Зразок фейкового листа від імені міграційної влади (gov.pl)

"Ми оцінюємо, що йдеться про підготовку більш серйозної кампанії у міжнародному масштабі. До неї можуть бути залучені кілька західних країн, і ми, безумовно, бачимо, що перші етапи вже проходять у Польщі, звідси й моє попередження", – сказав він.

З 24 лютого 2022 року 9,57 мільйона українських біженців перетнули кордон із Польщею. На сьогодні до України повернулося 7,71 мільйона людей. У Польщі залишаються 3 мільйони українців у Польщі, включаючи тих, хто там проживав до війни.

Нагадаємо, ми писали, як українцям виїжджати із Польщі без втрати тимчасового захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща фейки
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору