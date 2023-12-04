Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн

Про необхідність оцифрування культурної спадщини в музеях країни під час війни – у колонці Олени Чернеги.
В Україні набирає обертів цифровізація культури та туризму. Вже зараз деякі виставки можна легко переглянути онлайн. Можливо навіть віртуально прогулятися Хрещатиком самого початку 20 сторіччя. Але процес цифровізації в Україні набагато глобальніший, ніж просто переведення виставок у діджитал.
Про те, чому важливо цифровізувати культурну спадщину і що вже можна переглянути онлайн, у колонці для РБК-Україна розповідає Олена Чернега, експертка з віртуального туризму, засновниця ГО "Цифровізація туризму та культури".
Віртуалізація туристичної та культурної галузей набирає швидких обертів та розвитку в усьому світі й в Україні.
Під час війни цифровізація та оцифрування туризму та культури, як інструменту, досягла піка розвитку.
Віртуалізація культури – це не сучасний тренд, а необхідність, тому що туристично-культурна послуга видозмінюється і пристосовується до сучасних умов глобалізації та до нового відвідувача – віртуального.
Процес цифровізації та оцифрування зараз дуже потрібний зокрема музеям. Бо допомагає фіксувати, зберігати та промотувати.
Однак важливо не тільки отримувати цифрові копії, а й створювати концептуальний цифровий туристично-культурний продукт. Це допоможе ідентифікувати культурний код українців, популяризувати багатий культурний потенціал.
Це також розповість світу про культурне надбання України у світі. І своєю чергою допоможе залучити відвідувачів у двох площинах – онлайн та офлайн, що є особливо необхідним для країни зараз.
До успішних реалізованих концептуальних кейсів в Україні можна віднести:
Це й малюнки італійських художників XVII–XVIII сторіч, і українські народні гравюри XVIII–XX ст., і офорти Рембрандта.
Насправді цей список можна продовжувати довго. Бо процес цифровізації культурної спадщини в Україні безупинно рухається вперед, створюються нові культурно туристично-культурні продукти. А це дуже важливо для трансформації та розвитку країни під час війни та після її завершення.
Нагадаємо, напередодні у Києві презентували кейси віртуального туризму – від оцифрування маршруту до створення віртуального музею і галереї, а також використання технології доданої реальності.
Також стало відомо, що в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.
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