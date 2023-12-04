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Крещатик 1913 года и искусство Косовщины. Какие уникальные выставки можно увидеть онлайн

Фото: Украинские музеи онлайн (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елена Чернега

О необходимости оцифровки культурного наследия в музеях страны во время войны – в колонке Елены Чернеги.

В Украине набирает обороты цифровизация культуры и туризма. Уже сейчас некоторые выставки можно легко просмотреть онлайн. Возможно даже виртуально прогуляться по Крещатику самого начала 20 века. Но процесс цифровизации в Украине гораздо более глобальный, чем просто перевод выставок в диджитал.

О том, почему важно цифровизировать культурное наследие и что уже можно посмотреть онлайн, в колонке для РБК-Украина рассказывает Елена Чернега, эксперт по виртуальному туризму, основательница ОО "Цифровизация туризма и культуры".

Фиксировать и хранить. Почему важно цифровизировать туристические локации

Виртуализация туристической и культурной отраслей набирает быстрые обороты и развитие во всем мире и в Украине.

Во время войны цифровизация и оцифровка туризма и культуры достигла пика развития.

Виртуализация культуры – это не современный тренд, а необходимость, потому что туристическо-культурная услуга видоизменяется и приспосабливается к современным условиям глобализации и новому посетителю – виртуальному.

Процесс цифровизации и оцифровки сейчас очень нужен в частности музеям. Потому что помогает фиксировать, хранить и промотировать.

Однако важно не только получать цифровые копии, но и создавать концептуальный цифровой туристско-культурный продукт. Это поможет идентифицировать культурный код украинцев, популяризировать богатый культурный потенциал.

Это также расскажет миру о культурном достоянии Украины в мире. И в свою очередь поможет привлечь посетителей в двух плоскостях – онлайн и офлайн, что особенно необходимо для страны сейчас.

Музеи и искусство. Что можно посмотреть онлайн в "цифре"

К успешным реализованным концептуальным кейсам в Украине можно отнести:

  • Оцифровка музея имени Андрея Шептицкого Львов – применение технологии блокчейна и NFT и создание коллекции с отобранными работами, которые никогда не входили в постоянную физическую экспозицию музея.

Это и рисунки итальянских художников XVII–XVIII веков, и украинские народные гравюры XVIII–XX веков, и офорты Рембрандта.

  • Оцифровка музея истории города Киева и создание виртуальной экскурсии по Крещатику 1913 года.

  • Цифровизация архива Одесского художественного музея как комплексного подхода к созданию реестра с открытым доступом. Всего оцифровано более 5400 экспонатов из более чем 30 музейных фондов. Подробнее по ссылке.
  • Международный проект "Google arts and Culture. Україна поруч" посвящен сохранению украинского искусства и культуры через использование технологии VR и AR. Подробнее по ссылке.

  • Оцифрование Косовского музея народного искусства и быта Гуцульщины (Ивано-Франковская область) и создание виртуальной экскурсии по музею с озвучением на украинском языке.
  • Оцифровка Историко-мемориального музея М. Грушевского, филиал музея истории Киева, воспроизведение из старой фотофиксации в виртуальной реальности кабинета Михаила Грушевского. Интеграция технологии дополненной реальности для создания 3D моделей элементов мемориальных вещей? с озвучкой на украинском и английском языке. Подробнее по ссылке.

На самом деле этот список можно продолжать долго. Поскольку процесс цифровизации культурного наследия в Украине непрерывно двигается вперед, создаются новые культурно-туристско-культурные продукты. А это очень важно для трансформации и развития страны во время войны и после ее завершения.

Напомним, накануне в Киеве представили кейсы виртуального туризма – от оцифровки маршрута до создания виртуального музея и галереи, а также использование технологии добавленной реальности.

Также стало известно, что в Украине появится карта победы и памяти украинского народа. Знаковые места впоследствии обустроят мемориалами.

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