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В Болгарии украинских беженцев выселят из отелей: названа причина

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Среда 25 мая 2022 15:55
В Болгарии украинских беженцев выселят из отелей: названа причина Фото: Созополь, Болгария (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Страна меняет условия пребывания украинцев в стране

Начиная с 31 мая 2022 года те украинцы, которые на бесплатной основе проживали в гостиницах Болгарии, вынуждены будут покинуть номера. Причина - в сроках окончания гуманитарной программы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Уточняется, что те украинцы, которые не нашли работу в стране и не могут оплатить свое проживание, расселят в муниципальные или государственные общежития. Для таких целей им будет обеспечено 15 тысяч коек. Однако многим беженцам придется искать жилье самостоятельно.

По официальным данным, в Болгарию с начала полномасштабной войны в Украине прибыло 201 904 гражданина нашей страны.

"На сегодняшний день в стране остается 93 498 беженцев, из них 35 тысяч детей, 51 291 человек находится на государственном содержании. 84 300 граждан Украины имеют статус временной защиты", — отмечают в VisitUkraine.

Во время войны украинцы могут свободно въезжать в Болгарию.

Граждане нашей страны, в том числе те, которые проживают в местных гостиницах, имеют право на получение единовременной социальной помощи в размере 375 левов (сумма составляет около 6 тысяч грн в эквиваленте).

Детальнее о денежной помощи украинцам в Болгарии и о том, как ее получить, можно прочитать по ссылке.

Напомним, мы писали, почему сотни украинских беженцев выселяют из жилья в Британии.

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